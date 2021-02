El mítico 'Never Gonna Give You Up' luce mejor que nunca en esta restauración con IA a 4K 60 fps para hacer Rickrolls del siglo XXI

Vivimos en la mejor época en lo que disfrutar de la mejor calidad de contenido antiguo se refiere. Las películas clásicas nunca se han visto tan bien en casa como con una buena restauración 4K HDR para Blu-Ray UHD, pero no son los únicos en beneficiarse de algo así. Hace unos meses hablábamos de las espectaculares restauraciones 4K que estaban "sufriendo" algunos videoclips grabados en film, y ahora le ha tocado de otra forma a 'Never Gonna Give You Up'.

Además de himno de finales de los ochenta, esta canción de Rick Astley es uno de los memes perpetuos de Internet en su uso para RickRolling. A todos sus seguidores les gustará saber que ahora pueden engañar con su RickRoll en 4K a 60 fps gracias a una restauración con inteligencia artificial, similar a la aplicada sobre vídeos muy antiguos, como esta maravilla de Louis Lumière de 1896.

Topaz Video Enhance AI, el gran responsable de esta magia

Si detrás de las restauraciones 4K de vídeos grabados en película hay un laborioso escaneo fotograma a fotograma del contenido original, en el caso de las restauraciones o escalados usando inteligencia artificial el proceso es bastante más directo. El autor de la nueva subida de 'Never Gonna Give You Up' a 4K 60 fps no ha detallado demasiado sobre cómo lo ha hecho, pero sí que ha contado que la herramienta principal ha sido Topaz Video Enhance AI.

Esta aplicación de Topaz para Windows y Mac, con un coste de 199,99 dólares, promete escalar vídeo de resoluciones más bajas hasta 8K, con muy buenos resultados escalando vídeo SD a 4K, o vídeo Full HD a 8K. Al final, como vemos en otros muchos casos en los que se realizan escalados de este tipo, como en ML Super Resolution de Pixelmator Pro o incluso Waifu2x, para ampliar tanto la resolución se acaban suavizando mucho los bordes y ciertas partes de la imagen.

Para la interpolación de fotogramas del vídeo original hasta 60, el autor afirma haber usado Flowframes, una aplicación de código abierto con interfaz gráfica para Windows que utiliza Vulkan y especialmente CUDA de Nvidia. Dos herramientas que nos traen el RickRoll al siglo XXI.

Vía | The Verge