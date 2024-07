Para tener buena memoria hay que olvidar. La clave está en como y cuánto lo hacemos

El cerebro sigue siendo un gran misterio en muchas de sus facetas. Uno de los puntos que más nos puede fascinar es el hecho de almacenar una gran cantidad de información en forma de recuerdos. Pero hay que tener en cuenta que el cerebro tiene una capacidad limitada y por eso tiene que hacer "maravillas" para ir construyendo nuestros recuerdos. Y para ello va a tener que ir eliminando información.

Esta es una de las ideas que mostró el neurocientífico Rodrigo Quian Quiroga en una entrevista a El País donde afirmaba: "Una de las primeras cosas que me sorprendió cuando empecé a meterme en neurociencia es lo poco que recordamos. Nuestra memoria está basada en recordar muy poca información y hacer una construcción en base a eso."

Olvidar no debe ser un miedo

En el objetivo de tratar de mejorar la capacidad de memorizar de una mente, los neurocientíficos siguen investigando el funcionamiento de nuestro cerebro. Ahora mismo sorprende como la memoria "tiende a olvidarlo prácticamente todo a no ser que sea singular". Es decir, este científico explica que si todos los días hacemos el mismo trayecto en coche entre dos puntos no vamos a recordar nada de lo que ocurre en el viaje.

Pero esto cambia radicalmente cuando ocurre algo especialmente singular mientras se hace este camino, como por ejemplo que aparezca un elefante en mitad de la ciudad. Este recuerdo si que quedará almacenado, al contrario que aquellos que se categorizan como poco importantes.

De esta manera se puede sacar una conclusión: para que se almacene algún recuerdo tiene que ser novedoso o emocionante para que se activen las conexiones de nuestro cerebro. Lo que si se conoce es que nuestro cerebro funciona a través de estímulos y sensaciones que sigue diferentes circuitos interneuronales. Pero muchas de estas sensaciones también están interconectadas para asociarlo a experiencias negativas o positivas. Uno de estos circuitos puede ser el propio sistema límbico que a día de hoy sigue siendo un gran misterio para la ciencia.

Entonces, como se ha visto a lo largo de la investigación, el hecho de olvidar no debe ser un miedo (aunque ahora lo sea). Nuestra mente funciona gracias a que olvidamos una gran cantidad de información. De esta manera, no podemos pensar que nuestro cerebro es como un disco duro que almacena y almacena en algún rincón que no sabemos donde está para después ir sacando los datos. Si fuera tan fácil, todos aprobaríamos los exámenes con un diez.

Por ello, hay que perder el miedo a olvidar, según explica Quian Quiroga, puesto que "la clave del funcionamiento de la inteligencia humana no es lo que recordamos, sino la cantidad que olvidamos". Obviamente aún queda mucho por investigar para entender específicamente como funciona nuestro cerebro que cada día nos sorprende con algo totalmente nuevo o con circuitos que aún no sabemos si existen de verdad.

Imágenes | Colin Behrens Pete Linforth

