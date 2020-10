PayPal cobrará 12 al año euros si nuestra cuenta está inactiva, aunque no en España [Actualizado]

Actualización 17 horas: Desde PayPal aclaran a Genbeta que la medida, al contrario de lo indicado inicialmente, no aplica a los consumidores españoles."Estos 12 euros solo se cobran si hay salgo en la cuenta de PayPal. Si en la cuenta hay ocho euros, solo se van a cobrar ocho euros, pero si no hay saldo no se cobra por inactividad y por supuesto no saca el dinero ni de la tarjeta ni del banco ni nada. Es solo si tienes saldo y en los países que aplique", aclaran. Además, ates de llevar a cabo esta acción, PayPal asegura que va a enviar tres notificaciones al usuario. Para demostrar que no está inactiva, solo hay que iniciar sesión, según indican, y no es necesario hacer ninguna transacción.

PayPal anunció el pasado 29 de septiembre una modificación de los Acuerdos legales, hecho que afecta a todos los usuarios del servicio de pagos online. Los cambios entran en vigor el 16 de diciembre de 2020. Según la compañía, si no aceptamos los cambios, podemos cerrarla antes de dicha fecha para no incurrir en gastos adicionales.

La gran novedad, teniendo en cuenta la gran cantidad de usuarios que tiene PayPal, y que no siempre tiene por qué usar su cuenta, es la introducción de una 'tarifa de inactividad'. La compañía menciona que "si su cuenta PayPal está inactiva durante al menos 12 meses consecutivos, es posible que le cobremos una tarifa de inactividad anual". El coste de esa tarifa es de 12 euros, o el saldo restante de la cuenta en caso de que la cantidad disponible sea menos.

Qué considera PayPal "inactividad", y cómo evitar pagar si nuestra cuenta no tiene uso

De acuerdo a las nuevas normas de PayPal, la inactividad no implica no haber hecho o recibido pagos con nuestra cuenta. Por el contrario, según PayPal, inactividad significa "no haber iniciado sesión en su cuenta PayPal no la ha utilizado para enviar, recibir o retirar dinero".

Es decir, evitar pagar la tasa de los 12 euros puede ser tan fácil como iniciar sesión una vez por año y recibir un pequeño ingreso de un amigo o enviar nosotros el dinero, pues como decíamos, tienen que pasar 12 meses consecutivos sin realizar alguna de estas acciones que menciona PayPal.

Por otra parte, PayPal cobrará 12 euros siempre que en nuestra cuenta exista esa cantidad o más de dinero. Si la cuenta contiene cinco euros de saldo, se cobrarán esos cinco euros. Si no hay saldo de PayPal y no hay tarjetas o cuentas asociadas, es probable que PayPal no pueda realizar el cobro, pero la compañía no indica si habrá que pagar la cantidad cuando haya saldo.

Lo más fácil para evitar el cobro es eliminar nuestra cuenta de PayPal, de forma que la inactividad se deba a que ya no somos usuarios. Hacerlo es tan fácil como iniciar sesión en este enlace de la compañía, y hacer click en el enlace 'Cerrar cuenta'. A partir de ahí, es cuestión de seguir pasos. Desde Genbeta nos hemos puesto en contacto con PayPal para confirmar los detalles de las nuevas condiciones, y actualizaremos el artículo si existen novedades.

Vía | ADSLZone

Más información | Condiciones de uso de PayPal (PDF)