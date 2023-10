Ya podemos generar vídeos con IA en minutos y preocupa: así es la nueva estafa que usa un deepfake muy realista de MrBeast

Durante los últimos años hemos visto cómo las tecnologías basadas en inteligencia artificial han evolucionado hasta llegar a sorprendernos gratamente. Desde hace un tiempo podemos disfrutar de herramientas que nos permiten generar imágenes con IA, bots conversacionales con respuestas sorprendentes, multitud de aplicaciones enfocadas a la edición de contenido multimedia y mucho más.

Desde ChatGPT, este sector ha pegado un salto brutal, y los modelos de lenguaje cada vez son más precisos y tienen mayor capacidad de acción. Sin embargo, también preocupan dos factores principales que se encuentran a la orden del día: la suplantación de identidad y los deepfakes. Con estas tecnologías punteras, también existe riesgo de desinformación, y ya se ha demostrado en varias ocasiones durante los últimos meses.

Uno de los últimos casos tiene que ver con el famoso youtuber y filántropo Jimmy Donaldson, más conocido en Internet como MrBeast. Y es que ha sido protagonista de una estafa que ha estado circulando en Internet durante estos últimos días. Bueno, realmente ha sido una de las víctimas, pues a través de inteligencia artificial han suplantado su identidad por medio de un vídeo donde se le ve a él ofreciendo un sorteo falso de iPhone 15.

Las estafas por medio de sorteos falsos no son una novedad, pero en este caso, la realidad es bastante más espeluznante. Y es que las tecnologías basadas en procesos de IA han evolucionado tanto que ya es posible hasta generar un vídeo con el mismo rostro y voz de una persona. Y lo más sorprendente de todo es que no es nada complicado de hacer.

Lots of people are getting this deepfake scam ad of me… are social media platforms ready to handle the rise of AI deepfakes? This is a serious problem pic.twitter.com/llkhxswQSw