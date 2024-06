La polémica decisión de Adobe en Photoshop: pedir acceso total al contenido que creemos con el programa

Photoshop, la conocida herramienta de Adobe para editar imágenes, ha tomado una decisión con sus condiciones de uso que está siendo muy polémica entre sus clientes. Adobe tiene una nueva política de uso desde el pasado mes de febrero, pero hasta que alguien no puso el grito en el cielo en redes sociales hace unas horas, parece ser que la gente no era consciente de lo que estaba aceptando.

La polémica reside en que es una gran invasión a la privacidad de los usuarios. Los términos explican, entre otras cosas, que:

Únicamente con el fin de operar o mejorar los Servicios y el Software, usted nos otorga una licencia no exclusiva, mundial, sublicenciable y libre de regalías para usar, reproducir, mostrar públicamente, distribuir, modificar, crear trabajos.

Photoshop, Substance 3D y otras herramientas de Adobe requieren internet para la suscripción y con estos términos de uso fuerzan a aceptar este acceso. Según varios medios, si no se aceptan, queda bloqueado el acceso hasta que no lo hagan.

Sin embargo, tras la polémica de las últimas horas, Adobe ha emitido un comunicado explicando que no está entrenando a la IA. Explican que no utiliza el contenido de los usuarios para entrenar Firefly Gen AI, ya que su IA está entrenada con contenido licenciado, como el de Adobe Stock. Además, Adobe afirma que nunca asumirá la autoría del trabajo de ningún creador.

Photoshop quiere nuestros datos

Cabe decir que Duncan Jones, reconocido director de películas como 'Moon', 'Source Code' o 'Warcraft' también se quejó en su perfil de X al respecto, aunque acabó borrando la publicación. En este post borrado decía que "estamos trabajando en una película" y considera que Adobe no tiene derecho a nada del trabajo que su equipo está haciendo puesto que pagan por usar Photoshop.

En la sección C del apartado del acceso al contenido Photoshop pide acceso total al contenido para poder analizarlo y entrenar sus algoritmos de machine learning, con el fin de mejorar sus servicios, según justifican.

Utilizamos el aprendizaje automático para desarrollar y mejorar nuestros productos y servicios, lo que nos permite ofrecer soluciones innovadoras y de vanguardia. También utilizamos el aprendizaje automático para proporcionar características del producto y personalizar nuestros productos y servicios.

Adobe puede analizar su contenido que se procesa o almacena en los servidores de Adobe. "Si no desea que Adobe utilice su contenido para estos fines, puede optar por no participar en el análisis de contenido en cualquier momento (consulte los detalles y las excepciones descritas)". La forma en la que define la empresa cómo van a entrenar sus herramientas de inteligencia artificial es así:

Nuestros sistemas automatizados pueden analizar su Contenido y las Fuentes de clientes de Creative Cloud utilizando técnicas como el aprendizaje automático para mejorar nuestros Servicios y Software y la experiencia del usuario".

Es decir, todo apunta a un uso general de todo el contenido que se genera a través de su herramienta para seguir entrenando sus algoritmos, aunque en el último comunicado haya dicho que no es así. Algo siempre polémico. Tenemos los ejemplos de OpenAI sacando información hasta de periódicos, según denuncias como la The New York Times; o la herramientas del Windows 11 de Microsoft que puede analizar todo lo que hacemos con el PC.

Imagen | Foto de Mikaela Shannon en Unsplash