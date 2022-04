La Policía alerta de una nueva estafa por WhatsApp: madres que reciben mensajes de sus hijos pidiendo dinero urgente

La Policía Nacional ha alertado hoy de una estafa que se está llevando a cabo en España por WhatsApp y que tiene a madres muy estresadas... y que también puede acabar robando grandes cantidades de dinero.

Según las denuncias que ha compartido la Policía, una persona recibe un mensaje por WhatsApp que dice: "Mamá, mi móvil se ha estropeado este es mi nuevo número, el otro número ya no lo usaré". Alega que se le ha bloqueado el móvil.

Una transferencia urgente

Luego, el supuesto hijo con móvil nuevo le pide a su madre que haga un pago. "Tengo que pagar una cosa y no tengo la tarjeta en mano. ¿Me podrás hacer una transferencia y te lo devuelvo al tener la tarjeta en mano?". Luego le da el IBAN, el nombre del destinatario y, en las capturas de pantalla que comparte la Policía Nacional, el supuesto hijo le pide a su madre 2.900 euros.

Cuando la madre le dice al "hijo" de llamarla, él no menciona nada al respecto y solo le dice que necesita ese favor urgente. Hay usuarias que han respondido al tuit de la Policía explicando que a sus madres les pasó y que se dieron cuenta antes de dejarse llevar por la urgencia. Otros bromean con que en su caso sus madres no caerían en la trampa porque no todo el mundo puede permitirse enviar casi 3.000 euros de urgencia sin justificar y de un momento a otro.

Este tipo de estafas no es un caso aislado. La Policía ya ha alertado en el pasado de otras que usan tecnologías como pedir dinero y hacer un cobro similar a este pero por Bizum (mucho más sencillo). Hay otro tipo de phishing circulando por España, en este caso por mail, y las mismas autoridades han alertado sobre ella. Alguien que se hace pasar por la Policía te envía una citación judicial para asistir a un juicio en el que se te acusa de "pornografía infantil, exhibicionismo, pedofilia y ciberpornografía". Nada más y nada menos.