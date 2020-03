Pornhub Premium ahora es gratis en todo el mundo

En la actualidad hay millones de personas de todo el mundo confinadas en sus casas, ya que es la mejor medida para evitar la propagación del coronavirus y todos los graves problemas que eso conlleva.

Muchas plataformas están ofreciendo sus contenidos de manera gratuita, para que así sea un poco más llevadero este aislamiento. Es el caso de Pornhub que, tras ofrecer un mes gratis de Pornhub Premium en Italia, Francia y España, acaba de anunciar que ahora es gratuito para todo el mundo.

Stay home and help flatten the curve! Since COVID-19 continues to impact us all, Pornhub has decided to extend Free Pornhub Premium worldwide until April 23rd. So enjoy, stay home, and stay safe 🔥 https://t.co/ZponKGKSJn #StayHomehub pic.twitter.com/DxWJGBnNkC — Pornhub ARIA (@Pornhub) March 24, 2020

Gratis en todo el mundo hasta el 23 de abril

Como vemos en el tweet superior, Pornhub aconseja a todas las personas a "quedarse en casa" y ayudar a "aplanar la curva". Por este motivo, aseguran que han decidido ofrecer Pornhub Premium gratis en todo el mundo hasta el próximo 23 de abril.

"Disfrútalo, quédate en casa, y mantente a salvo".

Corey Price, vicepresidente de la compañía, ha afirmado que con esta medida quieren proporcionar una manera de que la gente pueda entretenerse durante estas semanas de encierro.

"Con casi mil millones de personas encerradas en todo el mundo, debido a la pandemia del coronavirus, es importante que les tendamos una mano y les proporcionemos una manera de pasar el tiempo".

La compañía también ha asegurado que planean donar el 85% de sus ventas de vídeos a aquellos "artistas" que tuvieron que dejar de trabajar debido a la pandemia que estamos sufriendo actualmente.

Recordamos que no es necesario introducir una tarjeta de crédito para poder acceder al contenido premium durante este mes gratuito, y simplemente tendrás que loguearte con una cuenta de usuario.