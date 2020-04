Ya puedes registrarte en Project xCloud, el Stadia de Microsoft: esto es todo lo que necesitarás para jugar

Últimamente, Microsoft está poniendo puesto toda la carne en el asador con los juegos fuera de Xbox. En primer lugar, está apostando fuerte por la suscripción Game Pass en PC, donde por 3,99 euros al mes podemos jugar a muchísimos juegos de calidad. Ahora, en un paso más hacia lo que parece que viene en los próximos años, han abierto el registro para la versión preliminar de Project xCloud, la plataforma de videojuegos en streaming que rivalizará con Google Stadia.

Para el registro, necesitaremos una cuenta de Microsoft, introducir nuestro país o región de residencia, seleccionar nuestra operadora de telefonía móvil, e introducir el sistema operativo de nuestro smartphone (de momento obliga a escoger Android), aunque no obliga a introducir versión del sistema o un número de serie. Tras registrarnos, no podremos jugar, y se nos presenta este mensaje:

"Nos pondremos en contacto contigo dentro de un par de meses como máximo para informarte si fuiste seleccionado para la versión preliminar inicial. Nota: Solo aceptaremos un número limitado de participantes en la primera ronda y el registro no garantiza que serás seleccionado".

Como vemos, el registro será limitado, así que si nos interesa ser un early adopter de xCloud, lo mejor es darnos prisa. El correo electrónico solamente llegará si somos elegidos, pero admitirán a nuevos jugadores a lo largo del año.

Qué necesitaremos para jugar en xCloud

Al igual que en los primeros meses de Google Stadia los dispositivos son muy limitados,** la versión preliminar de xCloud no se lanzará a todos los dispositivos donde cabe esperar poder jugar en el futuro**. Tampoco se podrá jugar con la libertad de periféricos que gustaría a muchos jugadores. Vemos qué pide Microsoft.

En primer lugar, a xCloud solamente podremos jugar con un smartphone o tablet con sistema operativo Android. Tendrá que contar con Android 6.0 Marshmallow o superior, con la versión de Bluetooth 4.0 o superior. En cuanto a mando, necesitaremos el mando inalámbrico oficial de Xbox, compatible con Bluetooth (Mando original que acompaña a la Xbox One S o Xbox One X, Mando inalámbrico Xbox Elite Series 2 o Mando Xbox Design Lab son compatibles, el de Xbox One o el Xbox Elite original no son compatibles).

La compañía vende un clip oficial con el que anclar el smartphone al mando para hacer las sesiones de juego más cómodas.

En cuanto a la conexión, Microsoft recomienda de Wi-Fi de 5 GHz o datos móviles, con 10 Mbps de bajada como mínimo. Resulta algo confuso, porque una red Wi-Fi de 2,4 GHz puede dar una calidad de transferencia, pero el mínimo parecen esos 10 Mbps.

Para jugar en el smartphone, una vez nos llegue el mail de confirmación, habrá que instalar la aplicación Xbox Game Streaming (versión preliminar). Así, de momento no habrá posibilidad de jugar en el navegador o en otros dispositivos que no sean PC, aunque todo puede cambiar de aquí al par de meses del que habla Microsoft.