Qué está pasando con iSex, la app que pretende acabar con las falsas violaciones

2017 podría ser recordado, entre otras cosas, el año en el que se tiró de la alfombra y se comenzaron a destapar escándalos sexuales que pasarán a la historia. La lista es gigantesca: Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Louis CK, etc.

Además de Hollywood, en España también hemos presenciado eventos realmente lamentables: desde la expulsión de un concursante de Gran Hermano hasta el juicio del caso 'La Manada', un suceso que nos ha dejado con la boca abierta en más de una ocasión.

Una app para evitar "denuncias falsas"

En este clima llegó iSex, una aplicación que ofrece la posibilidad de establecer un "consentimiento" entre adultos a la hora de mantener relaciones sexuales. Su creador, Jose Luis Sariego publicó el siguiente tweet en su lanzamiento (ahora eliminado):

El funcionamiento de iSex es un tanto preocupante. Gracias a esta herramienta, ambas personas pueden firmar y guardar una serie de documentos en el que expresan su consentimiento mutuo a tener una relación sexual.

Teóricamente, esta acción te libraría de culpa en cualquier denuncia a posteriori. Sariego, declara que en un juicio "funcionaría como un mensaje de WhatsApp". Dicho consentimiento se almacena en tu dispositivo y se envía una copia por email a cada una de las personas implicadas.

me encanta que saquen apps como iSex porque si conoces a alguien que la tenga ya sabes que no saben distinguir entre violar o no — Alesya (@AlesyaCrocodile) 16 de noviembre de 2017

Como vemos, este servicio parece enfocarse más en evitar las "denuncias falsas" que realmente intentar acabar con las agresiones sexuales. Obviamente, miles de usuarios han puesto el grito en el cielo en Internet, rechazando por completo esta herramienta.

Lanzamos la aplicacion iSex donde tras engañar a tu victima para que la use podras violarla sin ningun tipo de consecuencias, podras hacer lo que quieras con ella. Y lo mejor de todo, es gratis y de facil acceso!! Descargala hoy y empieza a violar lo antes posible! — NELØ🍂 (@daniel14gr) 16 de noviembre de 2017

Por su parte, Sariego declaró a Teknautas que su creación "ayudará a parar el número de violaciones, eso sí, la gente va a follar menos". Este tipo de actitud ha hecho que las redes sociales se incendiaran. Cientos de personas comenzaron a pedir que reportaran la aplicación, y en cuestión de horas Google la eliminó de la Play Store.

⛔⛔Reportad la app isex⛔⛔justo ahora no necesitamos esto pic.twitter.com/JQFbqxRVBN — Moo16.10 ♎ (@Moo1610) 16 de noviembre de 2017

Buscando solucionar un problema que prácticamente no existe

Una de las excusas más recurrentes que utilizan las personas machistas es que "existen muchas denuncias falsas por culpa de las leyes contra la violencia de género". Curiosamente, la Fiscalía General del Estado dejó claro que en 2016 no hubo ninguna denuncia falsa que pudiera probarse.

En cambio, ese mismo año murieron en España 44 mujeres a causa de la violencia de género. Entre el año 2009 y el 2016, sólo un 0,01% de las denuncias por violencia machista fueron falsas: 79 de las más de un millón presentadas.

Esto quiere decir que se está lanzando un servicio que intenta solucionar un problema que no existe, mientras que (desgraciadamente) vivimos en una sociedad que año tras año ve como miles de mujeres sufren todo tipos de actos de violencia machista.

Solo un 0,01% de las denuncias presentadas entre 2009 y 2016 fueron falsas.

Nos hemos puesto en contacto con Jose Luis Sariego para saber cuál es el futuro de iSex, tras el aluvión de críticas y la salida de la Google Play Store, pero de momento no hemos obtenido respuesta alguna.

En sus declaraciones a Teknautas, Sariego sigue defendiendo esta aplicación y afirma que ya están trabajando en una actualización: "vamos a poner un botón que avise directamente a la Policía":

"Imagina que la chica de 'La Manada' hubiese tenido esta app".

Este tipo de afirmaciones son un tanto peligrosas y preocupantes. Recordamos que eran cinco chicos contra una chica de 18 años. Fue imposible ofrecer resistencia y estaba totalmente aterrorizada. En caso de existir iSex, podrían forzarla a que firmara el acuerdo o hacerlo por ella. De esta manera, además de ser agredida no podría defenderse.

Vivimos un momento crítico, y cada vez son más las voces que dicen que no quieren violencia y acoso en las redes sociales. Aunque todavía queda mucho trabajo por hacer, parece que al fin todo empieza a encauzarse a una misma dirección.

La respuesta a iSex en las últimas horas parece demostrarlo, y miles de usuarios han conseguido que desaparezca de una de las principales tiendas de aplicaciones. Tendremos que esperar para saber qué ocurre con ella y si puede tener algún tipo de validez legal.

