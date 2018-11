Que no cunda el pánico: nadie va a borrar tus mensajes o fotos de WhatsApp

Desde ayer se ha hablado mucho sobre que los usuarios pueden perder sus mensajes antiguos de WhatsApp, y es algo que no es cierto salvo que se admitan matices muy importantes y rebuscados que poco tienen que ver con el uso común que los usuarios hacen del servicio más popular de mensajería.

La realidad es que, tras el acuerdo alcanzado entre Google y WhatsApp, por el cual las copias de seguridad de mensajes y fotos en Google Drive no ocuparían espacio en la nube desde ayer, día 12 de noviembre. Sin embargo, el acuerdo tiene una parte menos buena, y es que los mensajes y contenido multimedia que ya estuvieran subidos a Drive, en caso de no haberse actualizado desde hace más de un año, serían borrados del servicio para los usuarios de Android, pues en iOS la copia se realiza en iCloud.

Por qué la medida no es grave, aunque sí incómoda

Teniendo en cuenta el inmenso almacenamiento que Google va a ofrecer a los usuarios de WhatsApp, la medida puede tener sentido por ahorrar mucho espacio en el caso de aquellos usuarios que no hacen uso de él desde hace un año. Aun así, es extraño, como si el espacio ilimitado de Google Photos requiriese subidas periódicas para que las fotos permanezcan subidas.

Sin embargo, frente a lo que se ha comentado en Internet y en muchos grupos, la medida no es grave, por varios motivos. En primer lugar, a los usuarios a los que les gusta mantener todas sus conversaciones, como es mi caso, les importa que las bases de datos estén actualizadas, con lo que se aseguran (y WhatsApp lo suele hacer por defecto) de que la copia de seguridad está actualizada (se comprueba en los ajustes de la aplicación en Chats -> Copia de seguridad -> apartado "Última copia"). En el caso de que no lo esté, más suele preocupar perder mensajes de hace días que los de hace un año. De cualquier manera, si te encuentras al borde de ese año, con sólo pulsar "Guardar" ya evitarás el borrado.

Se ha dicho que WhatsApp podía comenzar a borrar mensajes, y eso no es cierto: sólo se borran las copias de seguridad de la nube, no la copia local ni las conversaciones

Sin embargo, el asunto no queda ahí. Pese a contar con la copia de seguridad en la nube,WhatsApp continúa realizando copias de seguridad en el almacenamiento interno de nuestros terminales, por lo que, de contar con el mismo smartphone desde hace un año, esos datos tampoco se perderían, porque se encuentran almacenados en local (y accesibles en cualquier conversación desde la búsqueda si no se han vaciado las conversaciones), y pueden ser restaurados cuando se desee con tan sólo copiar la carpeta de WhatsApp al cambiar de terminal. Las fotos y vídeos también se quedan en la memoria de los terminales, así que tampoco se pierden, salvo catástrofe.

Y, de nuevo, en el caso de catástrofe, la medida implementada sólo afecta a los contenidos que hace más de un año que no se actualizan, que salvo algún caso muy específico, no son los que suelen echarse de menos. Es muy difícil encontrar un caso donde una copia no se ha actualizado en un año o mucho más, pero se echan de menos sus mensajes. El drama es, más bien, no haber guardado nada desde ese momento.

Incluso si la copia de Google Drive ha sido borrada, puede guardarse de nuevo toda la información que se encuentre en local.

Por último, no son pocos los usuarios a los que las copias de seguridad les importan, pero que prefieren mantener espacio en la memoria, y por ello acaban borrando conversaciones enteras. La nueva medida de Google y WhatsApp tampoco hará que estos usuarios dejen de eliminar su historial, pues las copias en local, que ocupan un espacio considerable, seguirán sin poder hacerse en la memoria externa o desactivarse.