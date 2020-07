La Raspberry Pi 4 cada vez se lleva mejor con Windows 10: ahora detecta más RAM y tiene soporte completo de USB

En enero contamos cómo un desarrollador había conseguido ejecutar Windows 10 en la Raspberry Pi 4 de forma similar a como se había logrado en la Raspberry Pi 3: con soporte no oficial de Windows 10 en ARM.

Es por ello que, pese a que la experiencia del sistema operativo sobre la popular placa era completa, todavía estaba lejos de liberar todo el potencial. Sin embargo, como cuenta en Twitter el desarrollador y programador Don Hui, la cosa ha mejorado mucho.

testing out the latest windows 10 on arm on raspberry pi 4 now with full usb support and 3gb ram!! pic.twitter.com/Sggyuh0Ois