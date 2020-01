Un desarrollador consigue ejecutar Windows 10 completo en una Raspberry Pi 4

Desde sus inicios, Windows 10 en ARM siempre ha generado muchas expectativas, por lo que podía llegar a suponer para muchos dispositivos con esa clase de procesadores. A día de hoy, los smartphones de cualquier fabricante que utilicen procesador de Qualcomm podrían mover el sistema con solvencia, si sus fabricantes trabajaran en ello. Sin duda, abriría muchas puertas, tantas como abre que hayan conseguido ejecutar Windows 10 en ARM en la Raspberry Pi 4.

Justo hace un año, la noticia era que un desarrollador español, José Manuel Nieto, había desarrollado un instalador para disfrutar de la experiencia completa en una Raspberry 3. Se trascendía así, una barrera incómoda, la del soporte oficial del limitado Windows 10 IoT, sobre todo para el público general. Ahora, según leemos en Windows Latest, un desarrollador ha conseguido ejecutar la versión completa de Windows 10 en la Raspberry Pi 4 B, gracias al soporte de ARM.

Es algo bastante relevante, porque el salto en potencia de la Raspberry Pi 4 a la Raspberry Pi 3 es grande gracias a la llegada de los núcleos de alto rendimiento Cortex-A72 (algo viejos a día de hoy, eso sí), a poder mover pantallas 4K, contar con USB 3.0 , y a poder equiparse con hasta 4 GB de RAM, como el modelo del desarrollador.

Old build of Windows 10 arm64 running on a raspberry pi 4b 4gb (limited to 1gb of ram) pic.twitter.com/LYoe6H6vCW — Marcin (@Marcinoo97) January 25, 2020

Windows 10 en ARM funciona mucho mejor en la Raspberry Pi 4, pero de forma limitada

Para utilizar Windows 10 en ARM en la Raspberry Pi 4, el desarrollador @marcinoo97 ha utilizado la herramienta que ya estaba disponible para la 3, WoA Deployer. Según él, Windows 10 en la Raspberry Pi 4 "es mucho más rápido" que en el modelo anterior. La versión del sistema utilizada es la 1803 o Windows 10 April 2018 Update, pero se no menciona por qué no ha ejecutado otra más reciente, como November 2019 Update.

Sin embargo, esta forma de utilizar el sistema de Microsoft en la Pi no está exenta de limitaciones o problemas, porque de momento reconoce no haber sido capaz de hacer que el sistema reconozca más de 1 GB de RAM. Esto hace que el Administrador de tareas muestre un 95% de uso de memoria en su captura. Esta clase de problemas son normales en las primeras fases de estas pruebas, y es posible que pronto puedan aprovecharse todos los recursos.

De momento, por lo que comenta en Twitter Marcin, es un proceso para usuarios muy avanzados, y no ha dado instrucciones claras sobre cómo instalar. Es muy interesante que se pueda lograr, pero no hay que olvidar que no es algo que Microsoft soporte oficialmente, y que incluso lo que soporta oficialmente, como la Surface Pro X, sigue siendo decepcionante a nivel de rendimiento. Sobre todo, con aplicaciones no adaptadas a ARM64. En cualquier caso, el simple hecho de poder utilizar el sistema abre una puerta inmensa de posibilidades, y seguiremos atentos a los avances en este sentido.