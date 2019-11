Microsoft dice querer potenciar Windows 10 en ARM, pero hay devs que llevan un año intentando subir una app a su tienda sin éxito

Microsoft acaba de lanzar una nueva serie de productos entre los que se encuentra la Surface Pro X, algo que se está vendiendo como esa segunda oportunidad para Windows en ARM que en teoría tiene mejor aspecto que aquel fracaso que fue Windows RT.

Ahora, por más bonito y eficiente que sea el hardware de Microsoft, para tener un producto rompedor necesitas un buen ecosistema sobre el que elevarlo, y lamentablemente Windows 10 en ARM está lejos de ser un campo floreciente. La historia de este desarrollador es un ejemplo de ello:

El usuario de Twitter @Slaven, parte del equipo de User Camp, un pequeño estudio que publica apps de dibujo y escritura como Penbook para Windows 10 y iPadOS, ha contado su (terrible) experiencia intentando subir sus apps a la Microsoft Store:

➡️ the Store tooling is broken: I've updated VS and the many components but I keep running into errors when building for the store with ARM64. We've been trying to release an ARM64 version for a year now, and we still can't do it. 2/6