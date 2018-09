La Microsoft Store, esa tienda de apps que se encoge en lugar de crecer

La Microsoft Store, o la que también conocimos como Windows Store es la tienda de aplicaciones del sistema operativo de escritorio más usado del mundo (al menos según algunos números): Windows 10. Y sin embargo, es una que realmente nunca ha logrado despegar y que tras la muerte de Windows Phone parece marchitarse cada vez más.

Poco realmente ha desvelado Microsoft sobre los números de su tienda de apps, la última vez que presumieron algo fue en 2017 con la reconversión de 1000 apps Win32, que no es un número brillante y que solo se logró gracias a al proyecto Centennial. Pero ahora tenemos un número que prueba que la Microsoft Store no solo no crece, sino que se está encogiendo.

Recientemente, Microsoft se vio en una disputa legal tras el despido de varios trabajadores que se dedicaban a justamente probar aplicaciones. Uno de los documentos introducidos para justificar el despido de esos empleados explica que para el 2017 el número de aplicaciones en la Windows Store se había reducido 13% en comparación con el 2014, y por lo tanto necesitaban menos testers.

La realidad es que esa tienda nunca ha tenido un momento de gloria, al mismo usuario común no le hace falta que le cuenten con demasiadas estadísticas que en la Microsoft Store no hay muchas apps, al menos no en las mismas cantidades que en otros sistemas, tanto móviles como de escritorio.

Si miramos a Android o iOS que tienen millones, a la misma Mac App Store que no solo tiene muchas sino de gran calidad, e incluso a los repositorios de muchas distros Linux, todos salen mejores parados que la Microsoft Store.

Microsoft lo intenta pero sigue sin tener éxito

La empresa lo sabe, han intentado muchas cosas para potenciar su ecosistema de apps, primero fue el proyecto Centennial que ya mencionamos, quizás el de mayor "éxito", pues supone la simple reconversión de apps clásicas Win32 que solo pasan a estar disponibles en la tienda.

Gracias a esto vimos llegar muchas apps populares a la tienda de Microsoft. Slack, Spotify, Telegram, iTunes, etc. Poco a poco subiendo el valor de la librería de apps disponibles, pero no demasiado. Sin contar que el valor agregado de instalar esa versión en lugar de un .exe tradicional es tan escaso, que mucha gente ni lo hace.

El proyecto Centennial, las aplicaciones web progresivas, Windows 10 S, ninguno ha resultado como Microsoft esperaba.

Y luego están las aplicaciones web progresivas, otra gran apuesta de Microsoft para intentar potenciar su tienda, pero una que hasta ahora no está dando muchos frutos, y que no es lo que algunos esperábamos.

Windows 10 S apostaba por ser una versión de Windows 10 más segura ya que pasaría por solo permitir la instalación de apps de la Microsoft Store, y ya sabemos cómo terminó ese asunto.

Windows 10 S no fue bien recibido a pesar de sus buenas intenciones, intenciones que no bastan si te van a limitar a un ecosistema tan pobre en el que ni siquiera puedes instalar otro navegador como Chrome o Firefox.

En Genbeta | Ni torrents ni hackers, es más fácil ver Juego de Tronos sin pagar un centavo usando la Tienda de Windows