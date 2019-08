Remind Me Tweets: un simpático bot para que no te olvides de ningún tweet

Twitter, que recientemente ha recibido la opción de personalizar sus temas y colores en la versión web, alberga miles y miles de tweets de forma diaria, entre los que resulta fácil perderse. Si bien podemos marcarlos como favoritos o crear listas para que funcionen como líneas de tiempo independientes, hoy venimos con la solución perfecta para que no se nos olviden los tweets que queramos recordar en una fecha concreta.

Remind Me Tweets es un bot que se encarga de recordarnos, en la fecha que queramos, cierto tweet, dándonos en primer un lugar aviso sobre la tarea que va a realizar, y posteriormente recordándonos dicho tweet, con su contenido multimedia incluido.

El funcionamiento de Remind Me Tweets es bastante sencillo. En primer lugar, tenemos que seleccionar el tweet que queremos que nos recuerde, podrá ser uno de los nuestros u otro de alguna otra cuenta que hayamos visto en la red. El segundo paso es indicarle al bot que queremos que nos recuerde el tweet. Para ello, no tenemos más que pedírselo (en inglés, eso sí). En nuestro caso, hemos hecho dos pruebas. En la primera, le hemos pedido que nos recuerde un tweet en un año, de una forma bastante coloquial: "remind me 1 year".

En la segunda petición, donde buscábamos ver el funcionamiento completo del bot, le hemos pedido que nos recuerde un tweet en cinco minutos, "remind me in 5 minutes", algo que ha hecho sin menor problema. En primer lugar, el bot nos indica que nos recordará el tweet, y hará una captura de pantalla, por si, a lo largo del tiempo, el tweet acaba eliminado, la cuenta suspendida, o cualquier otro imprevisto.

Una vez ha pasado el tiempo acordado, el bot nos responde a la misma publicación en la que lo hemos invocado, indicando que ya tenemos disponible el recordatorio (y que hagas retweet si te ha gustado, para darlo a conocer).

Howdy! You asked for reminder about this post. If this reminder was satisfactory, I'd appreciate a retweet. Thank you. - RemindMeTweets https://t.co/IO3Wj4tQAh