Una repartidora de Amazon en España contó en redes su jornada laboral. Ahora su ETT la ha despedido por eso y quiere demandarla

Hace unos días, la usuaria de Twitter (ahora X) de nombre MalaMalamente a quien sigo contaba cómo era una jornada laboral como repartidora de Amazon en España. Lo contaba después de haber finalizado su larga jornada laboral el pasado día 8 de agosto.

Según sus palabras, había llegado a la nave del gigante de ventas online a las 10.35 de la mañana y no volvió a su casa hasta casi 12 horas más tarde "sin ninguna parada para comer ni mear". Relató cómo funciona Amazon en España a través de subcontratas varias y también las exigencias que se imponen a los repartidores.

El post o tuit suma 1,2 millones de visualizaciones en estos días. Esta madrugada, la misma persona ha anunciado en sus redes sociales que la ETT mediante la que ella trabaja para el gigante de ecommerce la ha despedido: "un despido disciplinario con amenaza de ir a los tribunales por 'difamación'". Esta empresa que la ha despedido es Quality ETT, según la ex empleada que comparte la historia.

Un vistazo a… AMAZON AUDIBLE: Cómo es La NUEVA PLATAFORMA DE PODCAST y AUDIOLIBROS de AMAZON

Condiciones laborales de Amazon España: horarios

Primero, vamos a ver cómo funciona esta firma original de Seattle en España de acuerdo con el relato de la protagonista de la historia. Comenta que Amazon tiene externalizado su servicio de repartos a 3 empresas. Estas, a su vez, tienen externalizada la contracción de empleados a otras.

Una de ellas es Quality ETT que a la usuaria le prometió en el proceso de contratación que trabajaría de 11:00 a 19:30. Sin embargo, en la práctica no es así. Para arrancar como repartidora o repartidor necesitas cuatro días de formación acompañando a otra persona con experiencia en la empresa y dice que incluso esta gente veterana pasa unas 10 horas al día trabajando.

Y es que, no solo son los repartos, la empresa exige estar en la nave todos los días, 30 minutos antes de la primera salida. Sin embargo, ese tiempo extra en el que los trabajadores comienzan a cargar las furgonetas no cuenta. Porque la empresa empieza a contar cuando el repartidor o repartidora enciende la monitorización en el teléfono, donde hay que fichar al salir y también al realizar paradas, según "MalaMalamente".

Tras pasar el día entero realizando repartos toca volver a la nave y hay que descargar la furgoneta. Ese tiempo tampoco se calcula y suele llevar más de 30 minutos. Por lo que, tras descargar, una persona ya lleva 10 horas trabajando, aunque no todas están contabilizadas oficialmente.

Contrato y salarios

En este relato, explica la mujer que te hacen contratos hasta que llegue a los 11 meses. Luego, mandan a la gente a casa 1 mes y, tras este periodo, vuelven a llamarlos. "Las vacaciones van prorrateadas, al igual que las pagas extras. Tú no tienes vacaciones, tan solo dos días libres a la semana que ni siquiera van juntos".

El salario a través de la ETT mencionada es de 1360 euros al mes brutos, "sin vacaciones y con una media de trabajo de 11-12 horas diarias". Y es que, aunque la app de monitoreo de Amazon "da una hora para comer", si se quieren cumplir los plazos, este descanso se hace imposible, según el relato.

Seguridad vial en los repartos

Otro tema de interés en el relato de la protagonista y ahora ex repartidora de Amazon, tras el despido hace unas horas, es cómo la empresa va contando cuánto tiempo hay que tardar entre un reparto de un paquete y otro.

"En un día tienes una media de 100 paradas, que se pueden traducir en 150 paquetes" y explica que para Amazon que tú tengas que entregar 2 paquetes en una calle no cuenta como dos paradas, sino como 1 parada . El paquete hay que entregarlo porque, si no, "penaliza a las empresas con las que colabora y estás a la vez ejercen presión para hacerlo, para que no les bajen las métricas, ya que no cobrarían pluses". Esto se traduce a que hay veces que hay que llamar a clientes que no estaban en casa para ver cómo quedar con ellos, mientras van camino de otro reparto para no faltar a los tiempos.

De acuerdo con la trabajadora, si a un cliente le entregaste el paquete y este dice que no lo recibió, lo pagas de tu bolsillo" y dice que es común recibir multas por no cumplir las normas de circulación (como hablar por teléfono) y eso lo paga el personal de reparto de su bolsillo.

Desde Genbeta hemos contactado con la protagonista de esta historia para consultar más información sobre la noticia de su despido y una posible demanda de la ETT para la que trabajaba. En caso de que nos responda, ampliaremos la noticia.

Imagen | Foto de Pickawood en Unsplash

En Genbeta | No para de recibir paquetes de Amazon que ella no pidió (y los está pagando): ha comenzado a regalar todo lo que le llega