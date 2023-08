No para de recibir paquetes de Amazon que ella no pidió (y los está pagando): ha comenzado a regalar todo lo que le llega

Te imaginas llegar a casa y que cada día te encuentres un paquete de Amazon en tu puerta que no has pedido. Esto que parece una situación irreal es lo que le ha ocurrido a una señora, Anca Nitu, durante los últimos dos meses. En este periodo de tiempo afirma haber recibido un total de 50 paquetes con zapatos para mujer en su domicilio. Y no había pedido ninguno de ellos.

El origen de estos paquetes era muy variado, ya que los remitentes tenían la intención de devolverlos al vendedor de Amazon, e incluso llevaban la autorización en su interior. Pero la dirección no era la del vendedor, sino la de su domicilio particular.

Un vistazo a… AMAZON AUDIBLE: Cómo es La NUEVA PLATAFORMA DE PODCAST y AUDIOLIBROS de AMAZON

Envían los paquetes a su casa para evitar pagar gastos de envío

Pero el problema no se limita a tener una montaña de paquetes en la puerta de su casa. Son muchos los repartidores que dejan abandonados los paquetes sin posibilidad de rechazarlos (sobre todo de UPS) e incluso se ha visto obligada a pagar los cargos de aduana. Y es que algunos paquetes llegan a contra reembolso, y ha tenido que llegar a abonar 300 dólares en este concepto.

De esta manera la afectada ha llegado al punto de afirmar que "empiezo a temblar cuando veo paquetes en mi puerta [...] Siguen viniendo y simplemente no termina". Desde el BBB creen que esta situación responde a que los vendedores han colocado su dirección de manera aleatoria para eludir las tarifas de envío y almacenamiento en los productos devueltos.

De esta manera se puede afirmar que cuando un usuario de Amazon quiere devolver un producto a un tercer vendedor, a esta empresa le puede salir más barato que este se deje en una dirección aleatoria en territorio de EEUU. Esto hace que no tengan que pagar los altos costos que suponen el hecho de hacer el envío de devolución a India o China y su procesamiento.

Ante esta situación ya ha reclamado a Amazon y UPS sin ningún tipo de éxito, ya que no hay procedimientos ante estos casos. Incluso la policía tampoco sabe exactamente por donde comenzar a investigar. Lo único que se ha conseguido sacar de Amazon es que el problema ha sido abordado y se están tomando las medidas oportunas. Pero esta señora ya se ha visto obligada a regalar los zapatos al no tener espacios para almacenarlos.

Vía | CBC

En Genbeta | "Prefiero ver mis libros pirateados que esto”. Una autora se encuentra libros que no ha escrito a su nombre generados por la IA