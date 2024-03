Los responsables de SeriesYonkis vuelven al banquillo por decisión del Constitucional tras dos absoluciones y 16 años en los tribunales

¿Cuántas veces has leído alguna noticia sobre novedades legales en torno al 'Caso SeriesYonkis', ya sea a favor o en contra de los acusados? Las noticias se entremezclan y ya resulta difícil seguirle el rastro al caso de marras. De hecho, puede que al leer el titular te hayas quedado pensando "Pero... ¿este caso no había finalizado con una absolución hace ya un tiempo? Debí leer mal, entonces".

Pero no, no leíste mal, los gestores de SeriesYonkis fueron absueltos en 2019, once años después de que se interpusiera la denuncia en su contra. Dos años después, la Audiencia Provincial de Murcia tuvo que resolver el recurso presentado por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), ratificándose entonces en la absolución.

Egeda pedía una indemnización de nada menos que 550 millones de euros de indemnización por los daños causados a la industria audiovisual, una sanción que la Fiscalía buscaba complementar con hasta dos años de prisión para cada uno de los acusados, que parecía que ya podían respirar tranquilos. Habían pasado trece años desde la denuncia original.

Ahora, tres años después de lo que ya pensábamos que era el final de este proceso judicial, la demanda de amparo presentada por Egeda ante el Tribunal Constitucional ha sido admitida a trámite, lo cual devuelve al banquillo a los protagonistas de uno de los casos más famosos (y simbólicos) de nuestra historia en torno a la difusión pública de enlaces de contenidos con copyright ('piratería', según la industria).

La demanda de amparo de la industria carga contra la argumentación del tribunal que exculpó a SeriesYonkis, "consistente en considerar que los acusados no tenían conocimiento efectivo de la antijuridicidad de su conducta y, por tanto, no existía dolo". Considera el lobby de la industria que esa argumentación vulnera "su derecho a gozar de una tutela judicial efectiva".

¿Qué elige el acusado? ¿Prisión o banquillo?

El problema de la industria es que ninguna ley prohibía la actividad llevada a cabo por SeriesYonkis hasta que no entró en vigor la nueva Ley de Propiedad Intelectual en 2015 (que convertía los enlaces en 'comunicación pública')... meses después de que SeriesYonkis dejara de ofrecer enlaces en su web (y empezara a redirigir a webs llenas de publicidad).

De hecho, esa nueva ley fue 'necesaria' porque los jueces se venían negando una y otra vez a condenar a los responsables de las webs de enlaces, incluso después de que éstas fueran cerradas extrajudicialmente por la infausta 'Comisión Sinde'. Pese a ello, la industria decidió mantener vivas en los tribunales sus demandas, contra viento y marea, sabedora de que ello pondría conducir a una de las dos siguientes resoluciones:

Aplicación retroactiva de la reforma de 2015, si finalmente se los condenaba.

de la reforma de 2015, si finalmente se los condenaba. Imposición de una larga y penosa 'pena de banquillo', si no era así.

Ahora, el Tribunal Constitucional podría tardar varios años en resolver definitivamente el caso. De hecho, según declara a El Diario uno de los abogados de los acusados, Carlos Sánchez Almeida,

"Quien necesita tutela judicial efectiva y todos los derechos del artículo 24 de la Constitución es nuestro representado, que diseñó cuando era estudiante, y por la cual ha sufrido, está sufriendo y sufrirá una pena de banquillo de 16 años"

"Básicamente, la práctica totalidad de su etapa laboral y familiar ha estado con un juicio amenazando constantemente planes presentes y futuros, con unos gastos mediáticos, mentales, familiares y económicos que desgastarían a cualquier persona. Y frente a tal sufrimiento, una acusación pone en la balanza de la justicia 550 millones de euros imaginarios".

Imagen | Marcos Merino mediante IA

