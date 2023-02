Los rivales chinos de ChatGPT se topan con un hueso duro de roer: su gobierno teme que ofrezcan respuestas sin censura

Hace una semana, nos hacíamos eco en Genbeta las últimas noticias que llegaban sobre inteligencia artificial desde China: después de que, durante semanas, las redes sociales del gigante oriental debatieran amplio y tendido sobre ChatGPT y sobre las razones por las que Occidente se les había adelantado a la hora de lanzar un chatbot de esa clase...

...empezaban por fin a llegar los anuncios por parte de las grandes tecnológicas (Alibaba, Baidu, Tencent...) de inminentes lanzamientos de sus propios 'modelos grandes de lenguaje'. Algunos de ellos, presentandos como algo inminente.

Sin embargo, también repasábamos que uno de los factores que habían retrasado el desarrollo de los chatbots en China, y que todavía podía crear problemas a su industria tecnológica antes de que finalmente llegaran al mercado, era la censura.

En el Internet chino, al otro lado del Gran Cortafuegos, las 'palabras sensibles' son un asunto clave en las redes sociales, que ha generado todo un aparato legal y tecnológico para facilitar la censura prácticamente en tiempo real.

Así las cosas, era extraño que el régimen chino, siempre dispuesto a tirar de la correa de sus grandes tecnológicas cuando 'se desmandan', no pusiera impedimentos al desarrollo de una tecnología destinada a proporcionar información sobre la base de textos previamente publicados en Internet.

De hecho, ERNIE-ViLG, considerado el 'DALL-E 2 chino' y desarrollado por Baidu, bloquea la generación de imágenes basadas en 'palabras sensibles' (como "Plaza de Tiananmen") del mismo modo que DALL-E 2 bloquea los contenidos pornográficos.

Y esta misma semana, el mayor periódico chino en inglés, el oficialista China Daily, advertía que ChatGPT podría usarse para difundir propaganda occidental. En palabras de su reportero Meng Zhe,

#ChatGPT can potentially amplify US disinformation campaign. An expert points out only few articles can influence the output of ChatGPT on specific questions. #MediaUnlocked https://t.co/QaYqjSjx3U pic.twitter.com/7bh9icVQvm