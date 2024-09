RTVE estrena hoy 'La Revuelta', el nuevo programa de Broncano. Para triunfar sólo tienen que acertar en todo esto de 'La Resistencia'

El final de año de RTVE se presenta realmente movido con una gran cantidad de retos a los que enfrentarse. Uno de ellos es comprobar qué tal les funciona su fichaje estrella para esta nueva temporada: David Broncano. Presentador y cómico que ha trasladado su programa de La Resistencia al ente público tras un contrato que ha generado una gran polémica por el costo que ha tenido.

Broncano dio el auténtico salto al estrellato cuando apostó por su propio programa llamado La Resistencia en Movistar+. Todo esto tras estar bajo el ala de Andreu Buenafuente en Late Motiv como un colaborador más. Pero desde el año 2018 comenzó su andanza en solitario en un programo que ha marcado una gran tendencia, sobre todo en redes sociales.

RTVE apuesta por Brocano y todo su potencial en redes sociales

La Resistencia se presentaba como un programa de entrevistas y entretenimiento. Por el sofá de David Broncano pasaron grandes nombres de actores, cantantes o incluso influencers. Todo esto marcando momentos que han sido realmente virales en redes sociales, y que le hizo ir más hacia el estrellato al enamorar a un gran target de la población. Ahora, da el salto a RTVE con el estreno de su nuevo programa el 9 de septiembre a las 21:40.

Pero aunque la filosofía del programa no va a variar demasiado, lo que si lo ha tenido que hacer es el nombre de este programa. La Revuelta es como se llamará esta nueva apuesta en el ente público tras no conseguir los derechos del nombre original por parte de Movistar. Aunque sin duda han querido usar una alternativa que suene parecido para no despistar a todo el público.

Por el día de emisión elegido y también el horario, va a competir directamente con un programa histórico que es El Hormiguero que también tiene un formato de entrevistas a diferentes personalidades. Pero... ¿qué le trae David Broncano de bueno a RTVE más allá del contenido?

La Resistencia, ya hablando en pasado, era un programa que hizo un muy buen trabajo en lo que respecta a comunicación digital. Las redes sociales eran un pilar fundamental para ellos donde subían los mejores momentos de cada uno de los programas, y consiguió cosechar una gran cantidad de usuarios que le seguían a través de estos medios y también muchas interacciones.

Esto es lógico, pues el público objetivo de La Resistencia eran los más jóvenes de nuestro país. Gracias a esto consiguieron un millón de seguidores en X, cuatro millones en Facebook, tres millones en Instagram y lo más importante a día de hoy: 5 millones en TikTok.

En YouTube también contaba con una gran comunidad. Su canal de YouTube rozaba casi los 4 millones de suscriptores, y con millones de reproducciones en muchas de las entrevistas que subían. Pruebas de ello la tenemos en la entrevista a Gerard Piqué con 12 millones de reproducciones, a Ester Expósito o Becky G con 10 millones o incluso entrevistó a Bizarrap con 9,2 millones. Y son muchos los vídeos que superan con creces el millones de visitas y decenas de miles de interacciones.

TiktTok no se queda atrás, también con cortes de algunas entrevistas donde se muestran declaraciones que interesan y mucho de los diferentes famosos. Por ejemplo, vimos un TikTok con 5,1 millones de reproducciones donde vemos a Nathy Peluso hablando sobre cachopos y milanesas. U otro de 5,8 millones de reproducciones donde Clara Galle y Nicole Wallace hablan del dinero que tienen en su banco.

En lo que respecta a X, también encontramos algunas publicaciones que han causado un auténtico revuelto. El responsable de redes siempre ha destacado por no callar nada, y llevarlo siempre a su terreno. Esto lo hizo hasta con la propia Casa del Rey contestando a una de sus publicaciones causó una cascada de respuestas.

Ahora todos estos seguidores pasarán a estar con su mirada pendiente de La 1, aunque tendrán que elegir si ver El Hormiguero o este nuevo cambio en el programa. Si bien, Broncano es realmente sincero en las entrevistas de presentación del nuevo formato: no aspira al principio superar al gigante mediático que es El Hormiguero en lo que respecta a audiencias. Aunque en redes sociales ya está promocionándose con un montaje dándose un beso con Pablo Motos, presentador de El Hormiguero.

Pero aunque las redes sociales hacen mucho, y sobre todo ser viral en ellas, hay un "pequeño" problema. Van a tener que comenzar desde cero en el mundo digital con La Revuelta. No han podido conseguir que Movistar les ceda estas mismas cuentas para hacerles un simple cambio de nombre, por lo que pierden toda su masa de seguidores en su llegada a RTVE.

Aunque lo que espera su público fiel puede ser la clave para poder recuperar todo su público: mantener la esencia que tenían en Movistar. Las entrevistas de David Broncano se pasan mucho a lo cómico, más que a la seriedad, sacando a todas aquellas personalidades de su zona de confort. Las clásicas preguntas de "¿Cuánto dinero tienes en el banco?" o "¿Cuántas relaciones sexuales has mantenido en el último mes?" se ha convertido sin duda en un reclamo de estas entrevistas. Y ahora se lo lleva RTVE para competir en materia de audiencia.

Ya han comenzado con sus redes sociales nuevas a comenzar a responder con humor a las críticas que le hacen y también a publicar memes que traten de cazar la atención del público. Todo con una buena cantidad de impresiones y también visualizaciones. Si bien, todavía deberemos ver si esta estrategia de comunicación acompaña en el campo de cadena.

Pero la misión está clara. Al igual que Broncano era un reclamo para ganar suscriptores para Movistar+, ahora lo es para ganar audiencia en La 1 de RTVE. Aquí estamos viendo ahora una auténtica competición entre la televisión de pago y la televisión en abierto. La gran pregunta es si efectivamente veremos este mismo efecto en ambos escenarios tan diferentes.

RTVE debe buscar un sitio para publicar contenidos que se salen de su línea

Cuando hablamos de RTVE nos viene a la mente la imagen de una cadena muy seria que comparte contenidos deportivos, políticos, informativos y en algunos casos de entretenimiento. Aunque el entretenimiento que plantea David Broncano puede salirse de la línea de contenido ya con la clásica pregunta de ¿Cuántas relaciones sexuales has mantenido en el último mes?".

Esto hace ver que en materia de sus propias redes sociales o canal de YouTube no lleven los contenidos tal y como son del programa de 'La Revuelta'. De esta manera, nos hace pensar que se puedan usar otras cuentas de redes sociales que están más centradas en un público joven, como ocurre con PlayZ que es el canal digital joven de RTVE. Todo para poder separar el contenido más serio de aquel que es más cachondeo.

Igualmente, siempre se van a poder ver los contenidos de manera repetida a través de RTVE Play donde sí que va a tener una cabida completa. Tras previo registro se podrán ver los contenidos repetidos de días anteriores, aparte de seguir los resúmenes previsiblemente a través de YouTube o las redes propias de 'La Revuelta' que donde estará el contenido más relevante.

