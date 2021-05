Ya se sabe por qué ha vuelta Stallman a la FSF y esto vuelve a poner sobre la mesa la forma de tomar decisiones de la Fundación

La Free Software Foundation, (FSF) volvió a admitir a su fundador Richard M. Stallman (RMS) en su consejo a finales de marzo y esto pilló a todo el mundo, incluidos los miembros y el personal de la FSF, por sorpresa.

La polémica ha sido grande desde entonces. Cabe recordar, como detallaremos más adelante, que Stallman tuvo que renunciar en 2019 a su puesto en el MIT CSAIL (Computer Science and Artificial Intelligence Lab), así como de la junta directiva de la Free Software Foundation, que fundó en 1985 y de la que era presidente. Esto fue como consecuencia de las presiones que recibió después de que se relacionase al informático con Jeffrey Epstein, condenado por tráfico de menores y un hombre muy bien posicionado con gente conocida de todo el mundo.

El poder del Consejo de Administración de la FSF

Ya se sabía públicamente que el Consejo de Administración de la FSF le había votado para que volviera. Lo que se acaba de conocer ahora es quién decidió la vuelta. Según publica ZDnet, en una nota del actual presidente y tesorero de la FSF, Geoffrey Knauth, la FSF ha revelado que los "miembros votantes" fueron simplemente "la junta directiva", a excepción de Alexandre Oliva, cuya única labor es nominar y elegir a la junta directiva.

Es decir, que las bases o alguien más allá de la Junta Directiva, no tuvieron nada que decidir en esta polémica. Cabe recordar que la Junta directiva está compuesta por amigos y socios "de toda la vida" de Stallman. Explica ZDnet que no hay límites de mandato para los miembros del consejo. En ocasiones, los miembros con derecho a voto han destituido a miembros del consejo, pero la FSF no ha revelado cómo ha ocurrido ni cuándo.

Tras la controversia de marzo de 2021 sobre la elección de Richard Stallman para el consejo, el sindicato pidió formalmente tener una participación directa del personal. A todo esto, la FSF también quiso declarar que: "Los miembros de la junta directiva no son compensados por su trabajo como miembros" de este órgano.

De todos modos, y desde marzo, ya ha habido algún que otro cambio. Por ejemplo, el nombramiento de un miembro del personal de la FSF, Ian Kelling, como miembro del consejo. Esto se debió a que "el personal ha querido tener más acceso al consejo".

Se reescribirán los estatutos

De cara al futuro, la junta directiva reescribirá los estatutos de la FSF, incluyendo el papel de la junta directiva. Entre los planes, se recoge que se está buscando un consultor que ayude al consejo a revisar la organización y sus estatutos. Esto se está haciendo para asegurarse de que la FSF se mantiene fiel a su misión de libertad del usuario, independientemente de los cambios. En particular, la FSF quiere asegurar el futuro de las diversas licencias públicas generales de GNU.

Algunos miembros del consejo, además de Geoffrey Knauth, tesorero y presidente, están planeando dejar el consejo de la FSF. La FSF considera que necesita "atraer a una nueva generación de activistas por la libertad del software y hacer crecer el movimiento". Así que la FSF está buscando nuevos miembros.

A pesar de que con la readmisión de Stallman, la polémica ha llevado a que Red Hat retirase su apoyo financiero, según el tesorero, "la FSF goza de buena salud financiera". De los ingresos de la FSF, "el apoyo directo de las empresas representó menos del 3% de los ingresos de la FSF", mientras que la Fundación "tiene más miembros asociados que en cualquier momento de su historia".

Stallman ha permanecido callado desde que se reincorporó al consejo de la FSF. Según la FSF, "sigue dando charlas sobre software libre, a título personal, y cuando lo hace, vende productos de la tienda de la FSF o recluta voluntarios para la FSF".

Así es la polémica que llevó a la dimisión de Stallman en 2019

Según el propio Stallman dijo en aquel momento, esto se dio por"una serie de malentendidos y caracterizaciones erróneas". Dichos "malentendidos" llegan en el contexto de algunos correos y declaraciones de Stallman acerca de las relaciones entre el MIT y Epstein.

Ese "malentendido" era un mail del propio Stallman, comentando el caso de Marvin Minsky, un profesor del MIT que fue acusado por asalto sexual, después de que una mujer declarase que se vio obligada a tener relaciones con él en el complejo de Epstein. Entre otros asuntos, argumentaba el creador de la FSF que la supuesta víctima "se presentó ante Minsky totalmente dispuesta", como reveló una antigua estudiante del MIT.

Esto hizo retomar declaraciones Stallman de 2011 hablando de pornografía infantil y alegando que "la 'pornografía infantil' podría ser una foto tuya o de tu amante que ustedes dos compartieron, ¿qué habría de malo en ello"?