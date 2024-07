Si sientes que tus trabajadores están siendo menos eficientes en verano, puede ser cierto: lo que se sabe del 'quiet vacationing'

Hace unos meses veíamos que las vacaciones silenciosas son una tendencia creciente entre la gente joven de países de América como Estados Unidos o de América Latina.

El término, más conocido por su anglicismo 'quiet vacationing', se ha estudiado como una decisión sobre todo de trabajadores milenials y de la generación Z y más común en países donde tomar vacaciones no está muy bien visto o hay muy pocos días de vacaciones anuales pagadas.

Ahora, con la llegada del verano que es la temporada por excelencia para tomar vacaciones, el término ha vuelto a ponerse sobre la mesa y es que parece ser que hay empleadores que están sintiendo que sus trabajadores son menos eficientes y sospechan que están usando el teletrabajo para dejar más espacio a su ocio, tomando más descanso sin avisar propiamente de ello.

Según el Pew Research Center, con más de 22 millones de adultos estadounidenses trabajando de forma remota, muchos trabajadores aprovechan el hecho de no tener que estar en la oficina para disfrutar de las llamadas “vacaciones tranquilas”.

Ir tomando minivacaciones en la jornada

Describen desde el medio británico Independent que estas personas que se apuntan a estas vacaciones silenciosas se toman minivacaciones mientras trabajan, haciendo que parezca que están trabajando todo el tiempo.

Según un informe pasado de Harris Poll, el 28% de los trabajadores se ha tomado tiempo libre sin solicitarlo formalmente a su empresa. Esta cifra es mayor entre los trabajadores más jóvenes, ya que el 37% de los millennials y el 24% de los trabajadores de la generación Z afirman haberlo hecho.

Además, los datos de una encuesta reciente de Harris Poll indican que las vacaciones tranquilas han sido una tendencia en todos los grupos de edad y no solo de los jóvenes como se ha discutido en redes sociales. Se descubrió que casi la mitad de empleados de EE.UU no tomó libre la vacación nacional por el 4 de julio en el pasado pero sí que no hicieron su trabajo como un día normal.

Ahora que es verano, Deepali Vyas, socio principal de Korn Ferry, dijo al WSJ ha comentado que "sé que mi gente está de vacaciones, porque la producción es aproximadamente un 30% menor de lo que normalmente obtengo de ellos". Incluso en redes sociales ya se ha comenzado a hablar mucho del tema.

La triste realidad detrás de esta forma de tomar vacaciones

Ahora bien, aunque puede parecer un simple engaño del trabajador al empleador, una picaresca, todo lo que se conoce de este 'quiet vacationing' es que es una mayor tendencia en los países donde la gente apenas tiene vacaciones pagadas o en los que tomar vacaciones está visto por las empresas de forma negativa.

Este comportamiento, según un artículo de Emily Stewart, refleja problemas profundos en la cultura laboral estadounidense. Algo que también puede suceder en varios países de América Latina en los que las vacaciones pagadas al año son unos pocos días. Como recoge Maite Aranzábal en su LinkedIn, "la enorme exigencia laboral, parece un problema social de Estados Unidos. Allí, a diferencia de lo que ocurre en España, las vacaciones no se ven como algo merecido o necesario, sino como una señal de pereza y falta de ética laboral".

De este modo, para no mostrarse perezosos, hay trabajadores que llevan a cabo sus tareas online que optan por estas vacaciones que no son realmente un descanso. Como recuerda Stewart en Business Insider, la capacidad de conectarse desde cualquier lugar es un arma de doble filo. Puede ser agradable pasar el verano en otro lugar con la familia o amigos aunque sigas trabajando. Pero nunca se llega a desconectar del todo.

En Forbes recuerdan que, además de los dilemas éticos que esto puede levantar (no todo el mundo vive tranquilo cuando está mintiendo), está el problema de que haya riesgo de agotamiento y es que "sin una verdadera desconexión, los empleados pueden volver más quemados que antes" ya que estas vacaciones a medias no permiten a la plantilla reducir el estrés.

De hecho Forbes anima a las empresas a implantar tiempo libre obligatorio, al estilo de los países europeos, donde tenemos vacaciones pagadas y tomarlas está visto como algo natural (aunque todavía depende, sigue habiendo jefes que presumen de llevar años sin tomar vacaciones).

Imagen | Foto de Anastasia Nelen en Unsplash