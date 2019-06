Sign in with Apple es la última arma de la compañía para poner en entredicho la privacidad de Facebook y Google

Ayer fue día de Keynote de Apple, momento que la compañía de Cupertino aprovechó para presentar propuestas como macOS Catalina 10.15, iOS 13 o iPadOS. Del mismo modo, presentó una nueva API al servicio de los desarrolladores, centrada principalmente en la seguridad y privacidad del usuario, como es marca de la casa.

Se trata de Sign in with Apple, un servicio incluido dentro de las novedades de iOS 13, compatible con el resto de sistemas operativos, y que permitirá (y obligará) a los desarrolladores añadir un nuevo botón para que el usuario pueda iniciar sesión y crear una cuenta en las aplicaciones o webs de una forma más segura.

Compartiendo una dirección de correo aleatoria y única

Sign in with Apple es una nueva forma para autenticarnos en las distintas páginas web y aplicaciones. La principal diferencia con las propuestas de Google o Facebook, que funcionan mediante nuestro correo electrónico, es que con el método de Apple podemos generar una cuenta de correo aleatoria y única, para proteger nuestros datos y privacidad. Si no queremos ocultar nuestra dirección de correo, podemos entrar y crear cuentas directamente con dicha cuenta de iCloud.

Sign in with Apple es un proceso de acceso a web y app mediante un solo paso. Se posibilita el generar un correo aleatorio y único, y se incluye la seguridad de los métodos biométricos de Apple

Otra de las ventajas, es que se trata de un proceso de un solo paso. El usuario lo único que deberá hacer es darle al botón de Sign in with Apple, y acceder a la web o aplicación mediante Touch/Face ID, lo que añade otro extra de seguridad al proceso. No obstante, este método de inicio de sesión es compatible con todos los sistemas de Apple (iOS, iPadOS, macOS, TvOS y WatchOS), y las APIs estarán disponibles para Android y Windows.

En el caso de estos dos sistemas operativos independientes de Apple, cabe preguntarse si será necesario introducir nuestra cuenta de iCloud a mano, o si habrá integración con los propios sistemas de almacenamiento de cuentas y contraseñas, como el Smart Lock de Android.

En palabras para CBSNews, Tim Cook aseguró que esta propuesta está centrada en el usuario, y que la privacidad es completamente necesaria para la libertad de los mismos.

"No estamos disparando a nadie realmente, nosotros nos centramos en los usuarios, y el usuario quiere la posibilidad de navegar sin que le estén vigilando. Estamos dando un paso adelante en las protecciones de privacidad". Tim Cook

Como leemos en TechCrunch, Sign in with Apple será un requisito para aquellos desarrolladores que integren servicios de inicio de sesión de terceros. En otras palabras, si a tu aplicación se puede acceder mediante Google o Facebook, también se tendrá que poder acceder mediante el servicio de Apple, que aleatorizará un correo único para el usuario.

Tal y como cuenta la compañía, esta funcionalidad estará disponible para pruebas en fase beta este verano, y será obligatorio a finales de este 2019. Esto se traduce en que, para 2020, todas las aplicaciones con inicio mediante servicios de terceros, deberán tener disponible el inicio de sesión de Apple.

Adiós a los rastreadores de terceros en las apps del iPhone para niños

Para poner la guinda en su tarta de la privacidad, Apple anunció del mismo modo que los desarrolladores deben dejar de incluir rastreadores en las aplicaciones diseñadas para niños, bajo riesgo de que sus apps sean eliminadas de la tienda de no cumplir el requisito. Así lo cuentan en sus nuevas directrices en la categoría de apps para niños.

"Las aplicaciones en la categoría de niños pueden no incluir publicidad o análisis de terceros."

Del mismo modo, se prohíbe a los desarrolladores incluir enlaces de compra dentro de sus aplicaciones, tanto internos como externos. Con estas propuestas, Apple vuelve a dejar clara la importancia de la privacidad del usuario para su empresa.

