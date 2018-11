Siri mostraba una imagen de un pene cuando le preguntabas sobre Donald Trump

Los asistentes de voz (Siri, Alexa, Google Assistant) son geniales para hacer preguntas rápidas. Si hace unas horas tenías alguna duda sobre Donald Trump y le preguntaste al asistente de Apple es probable que te hayas llevado una sorpresa.

Como podemos ver en The Verge, Siri mostraba una imagen de un pene cuando preguntabas (en inglés) sobre el actual presidente de los Estados Unidos.

Han baneado "indefinidamente" al usuario que hizo este cambio

La broma duró unos minutos, y todo apunta que se trata de una edición en la Wikipedia, fuente que utiliza Apple para este tipo de preguntas. A continuación podemos ver una captura de lo que mostraba el asistente de iOS:

Un editor de la Wikipedia ha confirmado a The Verge que se trató de "vandalismo", y que ya se han encargado de "bloquear indefinidamente" al usuario que hizo la edición en la página de Donald Trump.

Otros usuarios informaron de lo mismo en redes sociales. Al igual que en Siri, Safari también se nutre de la Wikipedia para mostrar este tipo de datos:

Guys Donald trump shows up as a penis on Safari pic.twitter.com/MQ32xO8SYi — Vore Enthusiast (@vore_enthusiast) 22 de noviembre de 2018

Obviamente, algunas personas se dieron cuenta de este error y acudieron rápidamente a sus perfiles en las redes sociales para comentarlo: "la interpretación que ofrece Siri de Trump no puede ser más exacta":

Siri’s interpretation of what Donald Trump looks like couldn’t be more accurate... pic.twitter.com/erjvDRxfim — Sarah Allen (@SarahAllen_) 22 de noviembre de 2018

Ask Siri how old Donald trump is...and you get this pic.twitter.com/tEhVTinyDH — Robert Bye (@RobJBye) 22 de noviembre de 2018

No es la primera vez que algún internauta (o grupo de internautas) hace todo lo posible por trollear a Trump. Sin ir más lejos, este verano vimos como aparecían imágenes de Trump en Google cuando buscabas el término "idiota".

Obviamente, este tipo de acciones suelen durar muy poco tiempo en línea, ya que es muy fácil que alguien lo encuentre y lo modifique cuanto antes. De todos modos, vuelve a demostrar que hay que tener pies de plomo cuando consultamos datos en la Wikipedia.