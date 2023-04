SkyShowtime llegó con un catálogo corto, pero añaden justo a tiempo dos de sus mejores series: últimas horas de su oferta al 50%

La plataforma va camino de cumplir su segundo mes de vida en España y durante todo este tiempo los usuarios han podido disfrutar de títulos destacados como 'Yellowstone', 'The Offer', '1883', o películas como la trilogía de 'El Padrino', entre muchas otras. Aunque el catálogo no es tan extenso como el de demás plataformas de streaming (también por su menor longevidad), mayo parece ser un mes muy interesante para los usuarios de SkyShowtime. Y es que la plataforma llega con series y películas que no dejarán indiferente a nadie.

Hay que recordar que estamos a tan solo un día de que finalice la promoción del 50% de descuento de "por vida", la cual permite a los usuarios disfrutar de SkyShowtime por tan solo 2,99 euros al mes. La promoción llegará a su fin mañana 25 de abril, por lo que si quieres aprovecharte de la oferta tendrás que hacerte con ella cuanto antes.

SkyShowtime va a por su segundo mes de vida con nuevos títulos destacados

Tal y como mencionábamos tras su primer mes de vida, SkyShowtime nace en un contexto en el que Netflix se debilita en reputación por sus restricciones ante las cuentas compartidas. Esto podría darle ventaja, aunque para ello también tendría que reforzar su catálogo con grandes títulos. No obstante, dos meses es muy poco tiempo para estudiar aún la evolución de esta plataforma de streaming, y aunque aún no cuenta con un "titulo estelar", la plataforma ofrece grandes clásicos y nuevas obras muy interesantes.

En el catálogo de SkyShowtime podemos encontrar grandes títulos populares y destacados, como los que hemos mencionado al comienzo del artículo. Sin embargo, en unos días la plataforma también acogerá nuevas series y películas con el fin de atraer a la masa de usuarios que se ha unido recientemente a la plataforma.

Entre esos títulos encontramos clásicos de la televisión como 'Frasier' o 'Twin Peaks', engrosando la lista de títulos destacados con la que cuenta SkyShowtime. Aunque aún no sabemos en qué día de mayo aterrizarán las series, sí conocemos que 'Twin Peaks' llegará con sus dos primeras temporadas y que 'Frasier' llegará completa.

Sin embargo, la plataforma también adquirirá obras frescas como 'A Town Called Malice' el 12 de mayo, 'Fatal Attraction' el 22 de mayo, y la continuación de 'Por H o por B' con el estreno de su segunda temporada el 26 de mayo y más. Además, el próximo 7 de mayo llegará también a SkyShowtime 'Un lugar tranquilo', el thriller protagonizado por Emily Blunt y John Krasinski.

La plataforma también recibirá dos nuevos documentales producidos por Sky: 'Villenueve Pironi: Racing’s Untold Tragedy' el 19 de mayo, que cuenta la vida de los pilotos de Fórmula 1 Gilles Villeneuve y Didier Pironi, y 'Juan Carlos: la caída del rey' el 22 de mayo, enfocado en desengranar la vida del rey emérito.

SkyShowtime amplía así su catálogo de títulos para hacer frente a la competencia, aunque todo indica a que todavía nos tiene mucho que ofrecer. Te volvemos a recordar que, para disfrutar de sus títulos al mejor precio, tienes la promoción del 50% que deja su precio a 2,99 euros al mes, aunque tan solo tienes unas horas para aprovecharte de ella, ya que mañana dejará de existir esta posibilidad.

