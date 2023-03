Sólo el 10% de las empresas españolas que pueden teletrabajar lo hacen todos los días: estas son las razones

La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación o AIMC ha publicado un informe, a modo de infografía, en el que analiza cómo nos conectamos a Internet (más móvil que PC), qué conexiones usamos y nuestros hábitos en la red.

Si nos centramos en uno de nuestros temas estrella, el teletrabajo, veremos que la mayoría de empresas en nuestro país, a día de hoy, prefieren que pases unos días a la semana por la oficina, aunque sus empleados puedan hacerlo todo a distancia.

Primero hay que decir que los resultados vienen de un estudio con una enorme muestra y de una entidad que tiene mucha experiencia: este es el 25º informe que hace, desde que AIMC comenzase a analizar los hábitos de los españoles en el uso de internet en el año 1996. Para la 25ª Encuesta AIMC a Usuarios de Internet - Navegantes en la Red se habló con cerca de 20.000 personas durante tres meses a finales de 2022, recogiendo una media de 360 encuestas cada día.

Un vistazo a… 11 WEBS para DESCARGAR EBOOKS GRATIS para tu KINDLE Xataka TV

Solo un 10% de quienes pueden hacerlo teletrabaja siempre

Captura Infografía

Según podemos ver en una significativa imagen del estudio en forma de infografía, en el año 2022 de entre las personas en España que tienen profesiones "totalmente compatibles con el teletrabajo" solo un 9,8% ejerce sus tareas de esta manera.

Un 60,6% de las personas en España con este perfil tiene que "salir unos días de casa" y otros teletrabaja. Un 28,9% trabaja mayoritariamente fuera de casa. Es decir, van a la oficina.

Las cifras muestran lo que venimos indicando desde hace tiempo: con el fin de las restricciones y la necesidad de distanciamiento social por la pandemia, el teletrabajo ha perdido interés por parte de las empresas.

En las cifras del año 2021 encontramos que casi el 12% de las personas que pueden teletrabajar lo hacían a tiempo completo. Y que el 59% trabajaba en formato híbrido, pero que dentro de esta forma, la inmensa mayoría de las tareas se hacían en remoto. En lo que respecta a 2022, esta cifra se ha reducido y la mayoría de personas que tienen modelos híbridos tienen que pasar más tiempo en oficina que en casa.

Comparado con 2020 el cambio es mucho mayor pero no podemos olvidar que hace tres años estuvimos obligadas y obligados a teletrabajar a causa del comienzo de la pandemia.

Razones para no teletrabajar

Captura infografía

Otro dato que destaca es el que los trabajadores esgrimen para no teletrabajar. Más de la mitad de los encuestados dicen que si no lo hacen es porque "la empresa no tiene la voluntad de implementarlo". Del 100% de las personas que han formado parte de este estudio, el 27,9% dicen que ellas mismas prefieren teletrabajar y un 2,9% sienten que su casa no es adecuada para el teletrabajo.

En este caso ya sabemos que, al teletrabajar la empresa te tiene que dotar de las herramientas necesarias, pero puede ser que tengan personas en la misma casa que hagan ruido y no permitan un espacio de silencio y concentración. Un 13% dice que su empresa no dispone de los medios tecnológicos suficientes.

En cuanto al trabajo híbrido, la manera de llevarlo a cabo es normalmente alternando días de la semana entre la oficina y el hogar o el trabajo remoto. Un 47% lo hace así. Solo 4 de cada 100 personas alterna el teletrabajo con la oficina en España según semanas.

Lo que sí se ve es cierta flexibilidad: un 45% de quienes siguen un modelo híbrido, alterna la oficina con el teletrabajo según las necesidades que vayan surgiendo.

En Genbeta | Zuckerberg, letal con el teletrabajo: "los ingenieros que empezaron en la oficina de Meta rinden más que quien lo hizo en remoto"

Imagen | Simon Abrams en Unsplash

Imágenes | Infografía de AIMC