Spotify se convierte en TikTok para pasar de contenido en contenido y descubrir más podcast. Quejas masivas de los usuarios

Spotify ha presentado una nueva interfaz en un evento celebrado (bautizado como Stream On), con un rediseño que asemeja la plataforma de música a TikTok. El objetivo es que sus usuarios puedan pasar de unos contenidos a otros rápidamente, para poder llegar a conocer más música, podcast o audiolibros.

Dice que con la novedad presentada quiere poner al mismo nivel los diferentes formatos de contenidos que ofrece. Según la compañía, este cambio sustancial se traducirá en “un descubrimiento más profundo y conexiones más significativas”.

El objetivo, es que los oyentes puedan encontrar "mejores formas de probar el audio antes de sumergirse de lleno en él", por lo que, pasando por este nuevo feed vertical, puedes ir viendo los diseños de los contenidos que hay, con parte de ese audio, bien sea canciones de un artista, audiolibros o podcast.

Sin embargo, como veremos más adelante, a los usuarios de Spotify no les ha convencido esta novedad y tienen razones para ello.

Qué vas a encontrar nuevo en tu app de Spotify

Ahora habrá previsualizaciones de música, podcasts y programas, y audiolibros en el inicio. Tú tienes que tocar en Música, Podcasts y programas o Audiolibros para explorar previsualizaciones visuales y sonoras de listas de reproducción, álbumes, episodios de podcasts y audiolibros personalizados.

Si algo te interesa, puedes tocar para guardar o compartir, profundizar en las páginas del artista o del podcast, reproducir desde el principio o continuar escuchando desde donde terminó la vista previa.

También se incluyen feeds para descubrir en la búsqueda. Puedes desplazarte hacia arriba o hacia abajo para explorar breves fragmentos de canciones de algunos de tus géneros favoritos. Después, tienes la opción de guardar la canción en una lista de reproducción, seguir al artista o compartir con tus amigos. También puedes explorar géneros relacionados utilizando los hashtags del feed .

También se añade por primera vez previsualizaciones en la parte superior de las fuentes de música, podcasts y programas, y audiolibros.

Quejas de los usuarios

Aunque en la práctica suena muy bien, las quejas de los usuarios no han tardado y tienen sus razones. Muchos dicen usar Spotify por la música y que están cansados de que la plataforma les cuele podcast por cualquier lado.

Por ejemplo, hay quien dice que puedes ponerte a escuchar un podcast un buen rato porque piensas que es interesante y acabas perdiendo varios minutos en ello y luego no es lo que te gusta. Y, además de eso, luego Spotify va a seguir recomendando podcast similares. O eso comentan los foros.

Otro dice: ¿podéis dejar de hacernos tragar podcasts a la fuerza? Ya ni siquiera puedo buscar canciones sin tener que filtrar los podcasts que suelen aparecer al principio de las búsquedas". Otro dice usar spicetify para ocultar podcasts en la aplicación de escritorio, pero que no tiene nada para hacer lo mismo en la app móvil.

Un poco similar a lo que le pasa a TikTok desde que tiene la posibilidad de crear vídeos de 10 minutos: que a veces pasas un rato escuchando lo que dice la persona pensando que en algún momento puede llegar a ser interesante y acaba siendo todo lo contrario.

También hay quejas del algoritmo: si has escuchado un contenido que te han puesto durante unos segundos, parece que la plataforma entiende que te gusta y te pone este u otros similares, aunque en realidad no te gustaba y por eso lo pasaste. Y, por ello, muchas personas dicen ir recibiendo canciones o podcast que no quieren.