Su jefe le llama mercenaria por pedir un merecido aumento de sueldo: 'En esta empresa no quiero a nadie que venga a trabajar por dinero

Cuando en el tercer episodio de la temporada undécima de 'Los Simpson', Homer apostaba por un muñeco para suplantarle en su puesto de trabajo acompañado de un cassette (qué tiempos) con el propio Homer cantando 'Doy el callo por dinero, yo trabajo por dinero, no sé qué y no sé cuantos, pero a mí dadme dinero', su jefe el señor Burns valoraba su actitud con un ascenso. Corría el año 1999 y Montgomery Burns sabía que más responsabilidad implicaba un mejor puesto con mejores condiciones.

Casi 30 años después, a los jefes les cuesta un mundo subir el sueldo a su plantilla, tanto es así que sale a cuenta cambiar de trabajo, según un estudio. Que se lo digan a la creadora de contenido española Celia Ortiz, que cuenta cómo se ha visto envuelta en un percance laboral con su jefe llamándole mercenaria tras darle más responsabilidades en su puesto de trabajo. ¿Y más sueldo? Eso ya tal.

Más responsabilidad, sí; más sueldo: no

Cuando echamos el currículum y superamos las pertinentes pruebas para un puesto de trabajo, lo normal debería ser que nos informaran con todo lujo de detalles sobre qué tareas se desempeñan y qué condiciones tiene, para saber si el trabajo en cuestión es acorde a nuestras circunstancias. Sin embargo, luego está el día a día y allí se producen cambios y ajustes a los que toca adaptarse.

Cuenta Celia que ella desempeñaba unas funciones de comunicación en una empresa y 'de repente, decidieron que yo me iba a encargar de la comunicación de la propia empresa, haciendo cosas absolutamente nuevas y diferentes que no estaban en contrato'. Un aumento de responsabilidades que a priori denota confianza en la trabajadora. Eso sí, Celia explica que nadie le habló de dinero a la hora de explicarle las nuevas funciones a las que promocionaba.

Así que tras reposar la noticia, la tiktoker se dio cuenta iba a hacer más labor por el mismo sueldo, ya que no le habían dado indicaciones de un nuevo salario de la mano de su nueva actividad. Celia es una mujer joven, pero no dudó en armarse de valor para entrevistarse con el director de la empresa en busca de respuestas. Y vaya que si la tiene, ya que el jefe acaba diciendo perlas como que 'en esta empresa no quiere a nadie que venga a trabajar por dinero'.

El tío se me queda mirando y me dice que le he decepcionado muchísimo, que en esta empresa no quiere a nadie que venga a trabajar por dinero. Que venir a trabajar por dinero es cosa de mercenarios y que él lo que quiere son empleados comprometidos.

Tras recibir esa respuesta, Celia cuenta que se queda con un careto que os podéis imaginar (sic). Según explica, su jefe era un tío muy listo que 'sabía que yo estoy empezando mi carrera profesional y que diciéndome esas cosas me iba a achantar un poquito'. La tiktoker confiesa que aunque surtió efecto, se mantuvo firme y le dijo que si no había un aumento de sueldo, no aceptaba esas responsabilidades. Porque sí, como ella misma reconoce: va a trabajar por dinero.

Titula el Tiktok en el que cuenta la anécdota como 'Mercenaria 4eva' (siempre mercenaria):

