África está siendo un motor para la IA occidental. De forma encubierta y plagada de explotación laboral, según investigadores

Un nuevo informe apunta a que hay empresas que apuestan por trabajadores en África y que, además, lo hacen de forma encubierta. Concretamente, una investigación que afirma que existe una red de profesionales africanos que desarrollan la IA, mientras que las tecnológicas ocultan su fuerza laboral africana externalizada.

La nueva información procede de dos organismos independientes: la Unión Africana de Moderadores de Contenido (ACMU) y la organización sin ánimo de lucro Personaldata.io, con sede en Suiza. Ambas explican que han estado investigando esto y hasta han creado un mapa explicativo e interactivo. accesible en la web de la ONG.

Muestra que hay trabajadores en 39 países africanos empleados por empresas de externalización desde Estados Unidos, Europa y Asia (en este caso menos, pero sobre todo desde los Emiratos Árabes). Sus tareas suelen ser de moderación de contenido y de etiquetado de datos.

Por su parte, Antonio Casilli, sociólogo del Instituto Politécnico de París que estudia las contribuciones humanas a la inteligencia artificial, explica que las empresas que subcontratan mano de obra digital para grandes tecnológicas tienden a ser reservadas, muchas veces por los contratos legales que firman "lo que permite a las tecnológicas distanciarse legal y éticamente de sus trabajadores". Lo que lleva, según él, a una escasez de información sobre el número de personas que tienen contratadas y lo que están cobrando.

Empresas internacionales que usan talento africano

Al analizar detenidamente el mapa, Al analizar detenidamente el mapa, también compartido por The Rest of The World, se observa qué empresas europeas de IA y también del norte de América tienen mano de obra en países africanos. La firma que existe en España, Sigma AI, no tiene externalizada esta mano de obra.

Pero sí que desde Francia se pueden ver a empresas con trabajadores en países como Egipto, Madagascar, Nigeria o Sudáfrica. O firmas de Luxemburgo con oficinas en Kenia, país que, según se ve en el mapa, ofrece mano de obra a muchas empresas del mundo.

Se puede ver que iSON Xperiencies, una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos y que, según la investigación, tiene como clientes a empresas como Amazon, Shein, Vodafone, Orange, Samsung o diversas empresas de coches, tiene mano de obra externalizada en países como Kenia, Tanzania, Etiopía, Malawi, Uganda o Ruanda, entre otros.

Este mapeo, dicen, "es fundamental para comprender las cadenas transnacionales de procesamiento de datos, identificar las brechas de rendición de cuentas y promover una gobernanza responsable de los datos en todas las jurisdicciones".

Qué abusos denuncia la investigación

Los autores del estudio afirman que esta externalización de mano de obra, al estar tan escondida, puede venir con abusos laborales: "El mapa ayuda a ilustrar lo que constituye una industria hermética y explotadora. Muestra que la industria de moderación de contenido y etiquetado de datos se ha extendido por África, donde 39 de los 54 países africanos cuentan con al menos un centro de BPO (Externalización de Procesos de Negocio). En total, hay 78 centros de BPO en el continente, siendo Nigeria el que más, con ocho", afirman los creadores de la investigación.

Jessica Pidoux, directora de Personaldata.io, explicó a Rest of World que: "Los subcontratistas pueden beneficiarse de la contratación de trabajadores en países donde los derechos se aplican con menos rigor" y las empresas se dirigen a los países africanos donde hay gobiernos inestables.

En el año 2023, la Unión Africana de Moderadores de Contenido (ACMU) fue noticia cuando logró que 150 trabajadores africanos de ChatGPT, TikTok y Facebook votaran a favor de sindicalizarse en una reunión histórica celebrada en Nairobi.

En ese momento hablaban de que "a pesar del desgaste mental del trabajo, que ha provocado que muchos moderadores de contenido sufran de trastorno por estrés postraumático, sus empleos se encuentran entre los peor pagados de la industria tecnológica global, y algunos trabajadores ganan tan solo 1,50 dólares por hora".

El mapa apunta a empresas concretas

De las empresas que contratan moderadores de contenido y etiquetadores de datos africanos, cuatro tienen su sede en Estados Unidos, cuatro en Europa, dos en Asia y una en Canadá. Estas incluyen empresas de externalización contratadas por las mayores plataformas de redes sociales y empresas de inteligencia artificial del mundo. Por ejemplo, Hugo, una empresa de externalización con sede en Michigan que tiene contratos con Meta y Google, gestiona centros de BPO en Sudáfrica, Nigeria y Kenia.

Remotasks estableció más de una docena de estas mencionadas oficinas en el Sudeste Asiático y África para capacitar a miles de etiquetadores de datos. En marzo de 2024, se informó que Remotasks había cancelado abruptamente sus servicios en varios países sin explicación alguna. Los trabajadores de Kenia y Nigeria se encontraron repentinamente sin trabajo, de acuerdo a la información compartida por la ONG suiza.

En 2022, Daniel Motaung, exmoderador de contenido contratado por Sama, según esta información, el principal subcontratista de Meta para la moderación de contenido en África, presentó una demanda en Kenia. Alegó trata de personas y condiciones laborales irrazonables, incluyendo salarios irregulares, apoyo psicológico insuficiente, represión sindical y violaciones de la privacidad y la dignidad de los trabajadores.

Sama negó las acusaciones, mientras que Meta se desentendió: afirmó no ser responsable de las condiciones laborales del Sr. Motaung, ya que no era su empleado. A comienzos de este año 2025, la empresa liderada por Mark Zuckerberg ya enfrentaba tres grandes denuncias dentro solo de Kenia por estos abusos laborales. Para este reportaje, hemos contactado a Meta en España acerca del nuevo informe, sin recibir respuesta.

En The Conversation, hace unas semanas el investigador universitario Mohammad Amir Anwar, profesor Titular de Estudios Africanos y Desarrollo Internacional de la Universidad de Edimburgo, ya analizaba que los trabajadores de datos y otras tecnologías en África suelen tener dificultades puesto que "se enfrentan a la inseguridad laboral —incluyendo contratos temporales, bajos salarios, despidos arbitrarios y vigilancia laboral— y a riesgos alarmantes para su salud física y psicológica".

También alertaba cómo las empresas se aprovechan de que en países africanos los trabajadores ganan menos y tienen menos protección en algunos países que en otros. Las grandes empresas tecnológicas suelen externalizar ciertos trabajos al sur global, incluyendo países africanos como Kenia, Uganda y Madagascar, además de India y Venezuela. "El resultado son redes de producción complejas, generalmente opacas y rodeadas de secretismo", explicaba.

