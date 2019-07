El TJUE impedirá que las páginas web te puedan rastrear a través del botón 'me gusta' de Facebook

El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fallado acerca de los sitios web que integran el botón 'me gusta' de Facebook. Este botón envía información de los usuarios a la propia Facebook, incluso a pesar de que no se haya interactuado con ellos.

Así lo encontraron con el caso de Fashion ID, una tienda de ropa alemana que estuvo transfiriendo información de sus usuarios a Facebook, sin necesidad de que los mismos interactuasen con el botón de 'me gusta'. y sin su consentimiento explícito.

Europa falla contra la recolección de datos sin consentimiento

Como cuentan desde TechCrunch, el Tribunal establece que los sitios web que integran el botón 'me gusta' de Facebook son responsables del procesamiento inicial de los datos, y que deben obtener el consentimiento informado de los visitantes del sitio antes de transferir los datos a Facebook. No obstante y específicamente, en el caso de Fashion ID, matiza que la web no es responsable del tratamiento posterior que pueda hacer Facebook con dichos datos.

Facebook es capaz de rastrear datos de los usuarios a través de páginas web mediante complementos de terceros. Esta práctica no es ilegal, pero requiere consentimiento por parte del usuario, según la GDPR

Tal y como adelantábamos, al integrar el botón de Facebook en una página web, esta es capaz de enviar información de los usuarios, a pesar de que no hayamos interactuado siquiera con el botón. Este comportamiento forma parte de la estrategia de publicidad segmentada de Facebook, que es posible gracias a la recolección de este tipo de datos mientras navegas. El fallo del Tribunal pretende que este comportamiento se refleje por escrito, y que el usuario pueda aceptarlo o no.

Para llegar a esta situación, ha sido necesario que Verbraucherzentrale NRW, una asociación alemana de protección al consumidor, denunciara a Fashion ID ante el Tribunal por transferir datos de los usuarios sin su consentimiento, incumpliendo la actual Ley de Protección de Datos.

"Se puede considerar que Fashion ID es un controlador junto con Facebook Irlanda con respecto a las operaciones que involucran la recopilación y divulgación por transmisión a Facebook Irlanda de los datos en cuestión, ya que se puede concluir, sujeto a las investigaciones que corresponde al Oberlandesgericht Düsseldorf [tribunal regional alemán], que Fashion ID y Facebook Irlanda determinen conjuntamente los medios y propósitos de esas operaciones"

En respuesta a TechCrunch, Facebook afirmó que "los complementos de los sitios web son características comunes e importantes en la internet moderna". Del mismo modo, aseguran estar revisando y trabajando para asegurarse de que dichos complementos cumplen la ley.

Pese a asumir su parte de culpa, desde la compañía de Zuckerberg apuntan a que redes sociales como Twitter o LinkedIn incluyen complementos similares, en busca de que el dictamen del TJUE también les aplique.

Vía | TechCrunch