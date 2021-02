El TJUE multa a España con 15 millones por no adaptar una directiva de protección de datos, más 89.000 euros por día hasta que lo haga

La Corte de Justicia Europea ha anunciado una sanción a España por no cumplir “las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva de protección de datos personales en el marco de la prevención y detección de infracciones penales”.

Es decir, el país no adoptó a tiempo la directiva europea de protección de datos personales que busca facilitar el intercambio de datos entre autoridades policiales y judiciales para prevenir, investigar, detectar o castigar delitos.

#ECJ: #Spain ordered to pay a lump sum of € 15 million and a daily penalty of € 89,000 for failing to transpose or communicate transposition measures regarding the Directive on the protection of #PersonalData for the purposes of the prevention and detection of criminal offences