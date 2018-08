Todos los cambios por los que es mejor no instalar la nueva versión de CCleaner

Desde que Avast compró CCleaner, en julio del año pasado, estamos presenciando algunos cambios importantes en la herramienta. En septiembre fueron hackeados, y ahora han anunciado una actualización que quizás no sea muy bien recibida por los usuarios.

Antes de actualizar a la versión 5.45 en Windows, te recomendamos analizar bien los cambios que trae consigo. Los que hayan actualizado verán, principalmente, dos novedades importantes: es prácticamente imposible desactivar la monitorización activa y no existen ajustes de privacidad en la versión gratuita.

Siempre ejecutándose en segundo plano

Esi significa que si vas a Opciones e intentas desactivar la monitorización activa, verás como esta opción vuelve a activarse por sí misma automáticamente al volver a abrir el programa o tras un reinicio del sistema.

Además, si intentas hacer click en la X para cerrar CCleaner, sólo conseguirás que se minimice a la barra de tareas. Si vas al icono de la aplicación en la barra de tareas y haces click derecho sólo verás una opción para abrir de nuevo CCleaner.

En la barra de tareas si haces click derecho sólo aparece la opción de "abrir CCleaner"

Eso significa que, para la mayoría de los usuarios, CCleaner seguirá ejecutándose en segundo plano, algo que no suena muy bien en términos de privacidad. No tiene mucho sentido, ya que se trata de una herramienta que se utiliza de manera ocasional.

Well, after 14(?) years I'm finally uninstalling @piriform #CCleaner no way to disable active monitoring LUL #nicetry — Epoxy (@EpoxyGG) 30 de julio de 2018

.@piriform No matter how many times I disable Active Monitoring it keeps reinstating itself after every reboot!! Grr! CCleaner Free v5.45.6611 — IT Tech David (@ITTechDavid) 1 de agosto de 2018

Seen some strange things with @piriform #ccleaner since recent take over. Enable active monitoring cannot be disabled. Try it, disable it. And restart and by magic it has enabled itself. That's not all I have found. 🤔 — Levi Ferdinand (@leviferdinand) 31 de julio de 2018

Hey @piriform: Why did you add uncontrollable "monitoring" with the new version of #CCleaner? I had it off in prior versions, but the tray icon says it is on regardless of my setting. I have uninstalled the entire program until that little applet stops loading itself. — DDT2005 [TEAM GODVEK] (@DDT2005) 24 de julio de 2018

Muchos usuarios han comenzado a criticar estos cambios en las redes sociales, y Avast ha publicado un comunicado en el que aseguran que añadirán un menú adicional para desactivar la monitorización activa y el envío de datos anónimos. Afirman que estos cambios llegarán en las próximas semanas.

Habrá que esperar para ver realmente qué modificaciones trae la futura actualización y si Avast ha escuchado las quejas de sus usuarios. De todos modos, existen maneras de hacer todo lo que hace CCleaner en Windows sin tener que instalar ningún programa adicional.

