Twitch banea a Prime Video: la historia de cómo el miedo a un pezón provocó que Amazon censurase a Amazon

El perfil de Amazon Prime Video en España ha sido baneado en la plataforma Twitch por, como no, un pezón de mujer (ya hemos hablado más veces de cómo a estas plataformas sociales les escandalizan mucho los pechos femeninos, tanto que los museos de arte de Viena usan Only Fans- plataforma de desnudos- para mostrar algunas de sus piezas). Aunque en realidad ese pezón ni siquiera se vio.

Hay que tener en cuenta que tanto Twitch como Prime Video son propiedad de Amazon, por lo que la situación ha causado muchas risas en las redes sociales.

Y la encargada de conseguir que Twitch banease a un perfil propio fue Henar Álvarez, una de las más conocidas humoristas a día de hoy en España, también conocida en Instagram como Henarconh por su perfil de Instagram, que estaba como invitada en el programa "Esto es un late" del streamer y cómico Mister Jagger.

Un pezón que nunca se vio

Cuando estaba a punto de acabar el programa, Henar Álvarez anunció: "Enseño una teta y os banean eh". Como el programa seguía, dijo "Vamos a por el baneo" mientras se levantaba muy lentamente la camiseta a la altura de su pecho y otra invitada la tapada. Los productores del programa decidieron rápidamente mostrar los títulos finales para evitar que los espectadores vieran el pecho de Álvarez. Y, de hecho, no se llegó a ver nada y en lo que se ve, no está claro que Henar fuera a seguir levantando la camiseta.

this is the reason why they got banned pic.twitter.com/eUiI3EtZs9 — ShadowMind2500 (@ShadowMind2500) December 19, 2021

Aún así, el miedo a un pezón que pudiese aparecer en pantalla llevó efectivamente al baneo de Amazon Prime Video en España dentro de Twitch.

Parece ser que la razón del baneo es que el canal habría mostrado contenido categorizado como NSFW (Non Safe For Work), la categoría que califica al contenido específico para adultos, que puede no ser adecuado reproducir en contenidos con multitud de personas. Como aclaran desde Magnet Xataka, "la no identificación previa del mismo, probablemente junto a las denuncias de los usuarios que lo hayan visto, han dado lugar al castigo impuesto". En esta web es donde se puede comprobar el estado del baneo.

Hay que recordar que cualquiera puede provocar fácilmente un baneo en Twitch con alguna parte de su cuerpo. Ibai Llanos ha sido víctima de ello. El pasado mes de junio, mientras el famosísimo cáster retransmitía un contenido, uno de sus seguidores mostró su culo. Aunque él lo vio venir y trató de ocultarlo, el seguidor fue más rápido y consiguió el bloqueo de su canal. A Llanos le ha sucedido lo mismo en varias ocasiones.