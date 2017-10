Twitter da la sorpresa sumando 4 millones de usuarios en el Q3 2017, aunque no todo es bueno

Las cifras financieras de Twitter correspondientes al tercer trimestre fiscal de este año han sido anunciadas. Contra el pesimismo habitual que rodea a la red social de los 140 caracteres, los resultados de estos tres últimos meses y la actualización de sus números empujan hacia el optimismo.

Tras el estancamiento en su adquisición de usuarios durante el verano, la sorpresa la dan la suma de cuatro millones de nuevos usuarios mensuales durante el Q3 de 2017. En conjunto, la compañía reúne 330 millones de usuarios mensuales, partiendo desde los 317 millones del paño pasado. Aunque se han anunciado errores en el conteo de usuarios y, en cuanto a ingresos, las noticias no son tan buenas.

Average MAUs were 330M for Q3, an increase of 4% Y/Y and an increase of 4M compared to 326M in Q2 (see also our “Note About Our MAU Adjustment” in our Q3’17 shareholder letter). #TWTR pic.twitter.com/ETosWRjJrY — TwitterIR (@TwitterIR) 26 de octubre de 2017

Disminución de ingresos y pérdidas en Twitter

Según los datos ofrecidos este jueves, los ingresos ascienden a 590 millones de dólares estadounidenses con beneficio de 0,10 por acción, frente a los 616 del año pasado, cuando el beneficio estaba en 0,09 dólares.

Q3 revenue: $590M, (4%) Y/Y; GAAP net loss: $21M, with (4%) GAAP net margin; adjusted EBITDA: $207M with 35% margin; GAAP net cash provided by operating activities: $240M; adjusted FCF: $176M. #TWTR — TwitterIR (@TwitterIR) 26 de octubre de 2017

Esta variación supone una caída de poco más del 4 %, aunque Twitter ha superado ligeramente las expectativas en las que algunos analistas situaban las ganancias en 587 millones con un beneficio por acción de 0,07. Otro pequeño punto positivo a sumar con el de los cuatro millones de usuarios.

Del mismo modo que han bajado los ingresos, las pérdidas de Twitter también se han reducido quedándose en 21 millones de pérdida neta durante este trimestre, por debajo de los 103 millones de dólares del año pasado.

No son las mejores noticias, pero refuerza esperanzas en el futuro de la empresa dirigida por Jack Dorsey que espera anunciar beneficios en el cuarto trimestre.

Mal conteo de usuarios desde finales de 2014

En el apartado de informaciones poco positivas, los responsables de Twitter informaron de errores a la hora de contar los usuarios activos mensuales desde finales 2014, circunstancia que provocó haber sobrestimado el crecimiento en los dos trimestres previos.

La causa, descubierta este tercer trimestre, fue contabilizar usuarios de un servicio para aplicaciones de terceros. Y el resultado, números erróneos. Según las correcciones que deberían hacerse, aunque no son del todo posibles al parecer, la red social habría reducido su base de usuarios en el segundo trimestre, no habiéndose quedado estancada como se había anunciado entonces.

Descubrimos que, desde el cuarto trimestre de 2014, incluimos usuarios de ciertas aplicaciones de terceros como MAU de Twitter que no deberían considerarse MAU. Estas aplicaciones de terceros usaban Digits, un kit de desarrollo de software de nuestra plataforma Fabric ahora vendida, que permitía a las aplicaciones de terceros enviar mensajes de autenticación a través de SMS a través de nuestros sistemas, lo que no se relacionaba con la actividad en la plataforma de Twitter.

DAU grew 14% Y/Y, marking a reacceleration from 12% Y/Y growth in Q2 and fourth consecutive quarter of double-digit growth. #TWTR pic.twitter.com/GlX9yY5MRf — TwitterIR (@TwitterIR) 26 de octubre de 2017

A pesar de esta aparentemente involuntaria exageración del número de usuarios durante estos tres últimos años, Twitter ha anunciado un incremento de usuarios activos diarios del 14 % respecto al periodo del año anterior.

Imagen | Free-Photos