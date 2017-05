Twitter se divide en dos: los tuits y los programas de TV

Twitter anunció este lunes una sorprendente parrilla de contenidos de vídeo en directo repleta de shows exclusivos desde un canal de noticias 24 horas gracias a los periodistas de Bloomberg a un programa de tecnología gracias a The Verge. Tampoco faltan conciertos o tertulias deportivas. Tal vez sean estos últimos el contenido que mejor aúna la conversación en tiempo real con el vídeo en directo, aunque Amazon se hizo con los derechos de la liga estrella en Estados Unidos, la NFL.

Esta gran apuesta por el vídeo en directo de producción profesional evidencia que Twitter se convertirá en una plataforma diferente a lo concebido en sus más de diez años de vida. Una plataforma donde no solo se escriben y leen tuits en tiempo real, también se verá televisión en directo. Para Twitter va a ser difícil, ya que su servicio siempre ha estado muy definido en sus diez años de vida, y es posible que todas estas alianzas se vayan al traste en uno o dos años o que los ingresos por publicidad no acaben por llegar y hagan rentables las inversiones. También porque sus usuarios activos pasan mucho menos tiempo en Twitter que en Facebook o Snapchat. El foco de atención en la red social está en ver qué hay nuevo, y por eso fue una buena decisión la adopción de un orden por relevancia y no por cronología.

Twitter dijo que su apuesta por el vídeo en directo estaba dando sus frutos atrayendo a un mayor número de usuarios activos al día. Se emitieron más de 800 horas de contenido en 450 shows que contaron con más de 45 millones de espectadores únicos en el último trimestre. Un 31% más que en el anterior.

El problema es que tienen que depender de acuerdos de exclusividad caros o muy caros para ofrecer contenido que atraiga a los usuarios. Los deportes electrónicos podrían ser una baza muy buena por su bajo costo y gran audiencia, pero esa tarta se la reparte casi en exclusiva YouTube de Alphabet y Twitch de Amazon. Incluso Facebook ha entrado a por ese segmento tan jugoso de usuarios de la mano de Live y Activision Blizzard. En deporte tienen que competir contra Amazon, que tiene un mayor poder adquisitivo y con el fantasma de la ESPN, que sigue perdiendo audiencia en sus programas de análisis y tertulia deportiva, justo el enfoque que han adoptado.

Será interesante ver cómo Twitter transforma la interfaz de su aplicación para teléfonos móviles y escritorio para dar más protagonismo al vídeo o si aprovecha una de sus secciones, que siempre son transformadas sin lograr un éxito notable, para enlazar el vídeo con la conversación real. Podrían también hacer que el chat sea independiente de los tuits que se emiten en publico y centrar la conversación sólo en los interesados.

No se puede decir que Twitter no esté intentando moverse rápido y de forma ambiciosa en los últimos meses. Dividir la red social en tuits y en programación en directo puede ser clave para que la compañía aumente la cantidad de usuarios activos mensuales y los ingresos por publicidad, ya que los anuncios en vídeo se pagan mucho mejor. Pero será difícil: todos van a por el vídeo en directo y la programación original con el foco en el smartphone.