Twitter ya tiene un botón para crear hilos automáticamente antes de publicar los tuits

Poco después de la llegada de los 280 caracteres, Twitter empezó a probar con la creación automática de hilos en la app para Android, una forma sencilla y nativa de la plataforma para facilitar las famosas tweetstorms sin tener que responderte a ti mismo en cada tuit que sigue.

Ahora la función es oficial y estará llegando a todos en las próximas semanas, tanto a iOS, todos los usuarios de Android y a la web.

We’re introducing an easier way to Tweet a thread! 👇 pic.twitter.com/L1HBgShiBR