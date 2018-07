Uber despide a un conductor que grababa a sus pasajeros y lo transmitía en Twitch

Uber confirmó hace unas horas que finalmente han despedido a un conductor que grababa indiscretamente a los pasajeros y retransmitía los viajes en directo en Twitch.

Jason Gargac, un conductor de Florissant (Missouri), llevaba desde el mes de marzo transportando pasajeros para Uber y Lyft. Ahora le acusan de haber retransmitido en directo la mayoría de sus viajes.

No avisaba a sus pasajeros de que estaban siendo grabados

En su canal de Twitch (donde utilizaba el alias de "JustSmurf") tenía colgados más de 700 vídeos de viajes de Uber. En los vídeos se veía como los pasajeros subían al coche y eran grabados desde una cámara que estaba colocada en el parabrisas.

Lo más curioso de todo es que Gargac no estaba haciendo nada ilegal, y este conductor de 32 años se aprovechó de las leyes de consentimiento unipartito del estado de Missouri.

A Uber no le gustó nada que este conductor de 32 años vulnerara la privacidad de sus usuarios, y han decidido despedirle. Antes de proteger su cuenta de Twitter, Jason aseguró en un tweet que había borrado todos sus vídeos de Twitch para "intentar calmar a todo el mundo":

Al igual que sucede con las retransmisiones de partidas en directo, en este streaming otros usuarios de Twitch comentaban en directo lo que estaba sucediendo. En algunas ocasiones, los pasajeros decían su nombre completo y se podía ver dónde vivían (ya que Gargac los recogía o dejaba en sus domicilios).

Podían ver en dónde vivían algunos pasajeros y algunos revelaron datos personales sin saber que los estaban grabando

Por si fuera poco, el conductor no informaba en ningún momento a los pasajeros que estaban siendo grabados. Si lo supieran (y que estaban en un streaming en directo) seguramente no contarían ciertas cosas o no se habrían subido a este coche.

