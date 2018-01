Uber Eats llegará a Barcelona en próximas semanas; Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza se unirán a lo largo de 2018

Coincidiendo con el primer aniversario del servicio en Madrid, Uber Eats anuncia un ambicioso plan de expansión en España. El primer paso será la llegada de la aplicación de comida a domicilio a Barcelona, ciudad en la que se puso a prueba hace tres años, "en las próximas semanas". Manel Pujol, director general de Uber Eats en España, espera que comience a funcionar este primer trimestre.

Más adelante, a lo largo del 2018, a la capital española y la Ciudad Condal se irán sumando Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza —además de otros barrios y municipios del sur de Madrid— sin plazo ni orden definido. No se sabe qué ciudad contará primero con el servicio, ni si comenzará a funcionar antes, durante o después el verano. El directivo, el primer trabajador que tuvo Uber en España, ha explicado en una presentación a los medios de comunicación que la prioridad en todos los casos no es fijar una fecha de lanzamiento, sino asegurar una buena experiencia de uso tanto para usuarios como para repartidores.

El primer año de Uber Eats en España

Pujol ha querido dar paso a los anuncios de expansión de la división que representa haciendo balance de lo que ha supuesto el pasado año.

El 2017 sirvió, ha explicado, para conocer el negocio en el contexto español. Entender cómo funcionan los productos que ofrecen, conocer qué demandan sus clientes y saber qué aprecian de Uber Eats sus colaboradores, los repartidores autónomos encargados de efectuar las entregas.

Madrid, la única ciudad de España donde operan actualmente, fue el año pasado una de las ciudades que mayor crecimiento del servicio experimentó en Europa. El segundo semestre multiplicó por tres el negocio del primero, mientras que el número de repartos por hora creció un 44 %. Como curiosidad, Pujol ha señalado que el día que más pedidos se registraron fue el pasado 10 de diciembre, tras un largo puente, y que los productos más vendidos en 2017 fueron las hamburguesas, el sushi y el poké.

Explican que Uber Eats no está dando beneficios en España, básicamente, porque no quieren

Uber Eats comenzó en Madrid con una selección de 150 restaurantes y actualmente reúne a más de 800. Por todos estos motivos es también prioritaria la expansión a los barrios del sur de la capital y a algunos municipios de esta misma área. La primera expansión, porque no tienen claro si se va a realizar en bloque o no, esperan que se produzca antes de acabar el trimestre.

La compañía, que no quiere facilitar datos concretos sobre su volumen de negocio por la fuerte competencia existente en el sector, ha explicado también que no está dando beneficios en España, básicamente, porque no quieren. No sería razonable, argumentan, porque enfocarse en conseguir saldo positivo lastraría las iniciativas de crecimiento. Remarcan que lo importante actualmente no es generar negocio como tal, sino crecer. Es por ello que todo el conocimiento adquirido en el último año se volcará en lograr el éxito en la expansión a otras ciudades alcanzando los 5.000 restaurantes en España.

La polémica de los repartidores autónomos

Preguntado sobre las polémicas en torno a los repartidores autónomos de comida a domicilio, conocidos como riders en servicios como Glovo o Deliveroo, los más controvertidos, Manel Pujol defendía el modelo de Uber Eats como una propuesta completamente flexible. Añadiendo, además, que ellos no han recibido ninguna notificación de ninguna autoridad laboral en España.

Siempre hemos sido muy transparentes con nuestro modelo. Nosotros no exigimos un número mínimo de horas, no exigimos en qué momentos deben conectarse [los repartidores], no seleccionamos a la gente que va a estar conectada a una hora u otra, no planificamos eso de ninguna manera y, por tanto, no le exigimos a ningún repartidor que esté en ningún lugar, en ningún momento. Ellos deciden, libremente, cuándo cogen la aplicación, la encienden y hacen trayectos. Lo que nosotros intentamos es que cada vez que ellos deciden abrir la aplicación, encenderla y conectarse, reciban pedidos.

En este sentido, además de subrayar la flexibilidad en varias ocasiones más, el directivo de Uber destacó el acuerdo con AXA Corporate Solutions para ofrecer protección adicional a los repartidores que trabajan en la Unión Europea. Ofrecen "cobertura para accidentes personales, prestación en efectivo en caso de hospitalización y cobertura de daños personales o materiales a terceros".

Los repartidores de Uber Eats trabajan entre 15 y 18 horas semanales de media

Pujol asegura que ellos no se esconden de nada, que su producto siempre ha funcionado como funciona ahora y que simplemente se han encargado de añadir tecnología, "lo que hacemos", a una industria que ya existía. No rehúsan el debate laboral en torno a la condición de los repartidores y, asevera, estarán siempre disponibles para aportar su visión en torno al asunto. Y un último dato: según el director general, muchos repartidores compatibilizan su trabajo en la compañía con estudios u otros empleos, una circunstancia que queda reflejada en las horas, entre 15 y 18, que trabajan de media los colaboradores de Uber Eats.

