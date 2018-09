La Unión Europea tiene hasta el 19 de octubre para aprobar la compra de GitHub por parte de Microsoft

Una de las noticias que marcaron la actualidad de este verano fue el anuncio de la compra de GitHub por parte de Microsoft. La empresa de Bill Gates pagaría por ella y por sus 28 millones de usuarios la suma de 7.500 millones de dólares, implementándola en sus servicios de inteligencia en la nube. Sin embargo, la compra no se ha llevado a cabo todavía, ya que debe contar con el beneplácito de la Unión Europea. Esta ya tiene una fecha límite para dar su veredicto: 19 de octubre.

La solicitud de aprobación publicada por la UE tiene como fecha el 14 de septiembre, y establece el 19 de octubre como fecha máxima (provisional) para o bien aprobar la compra, o bien iniciar una investigación en profundidad sobre las implicaciones que esta adquisición podría suponer.

We're seeing 10x the normal daily amount of repositories #movingtogitlab https://t.co/7AWH7BmMvM We're scaling our fleet to try to stay up. Follow the progress on https://t.co/hN0ce379SC and @movingtogitlab