Ver LaLiga online en España será un lío, a pesar del nuevo acuerdo de Movistar y DAZN: así se reparten los partidos

DAZN y Movistar+ de Telefónica acaban de alcanzar un acuerdo de distribución de LaLiga en España que no es exclusivo para el paquete adjudicado a DAZN. Tras el acuerdo, Movistar+ se queda con todos los partidos de LaLiga puesto que DAZN cede sus derechos por 280 millones de euros por temporada.

Cabe mencionar que Movistar está obligada a vender sus derechos a otros operadores y el hecho de que DAZN haya firmado un acuerdo no exclusivo, lleva a que puede venderlos también. DAZN se había adjudicado los derechos de emisión en exclusiva de 175 encuentros de LaLiga para las temporadas 2022/23 a 2026/27.

Tras el acuerdo de hoy, la empresa pondrá este paquete a disposición de los clientes de Movistar Plus+, como parte de la oferta de DAZN integrada en dicha plataforma.

Si no eres cliente de Movistar Plus+ y tienes contratado el paquete DAZN LaLiga directamente en la App de DAZN podrás ver los 175 partidos que fueron adjudicados a DAZN. Ahora bien, si quieres ver toda LaLiga y no solo estos partidos no te quedará más remedio que pagar a Movistar. O aprenderte qué partidos entran dentro del paquete de DAZN y que, con un poco de suerte, sean los que más te interesan.

Esto a no ser que en este tejemaneje de acuerdos, algún otro operador decida comprar también todos los derechos.

Estrategia de DAZN

Con anterioridad, DAZN ya había cerrado colaboraciones estratégicas similares en otros mercados: Vodafone, Deutsche Telekom y Swisscom en Alemania, TIM en Italia y KDDI en Japón.

Desde su lanzamiento en España en 2019 y en tan solo 3 años, DAZN se ha asegurado una potente oferta de deporte que incluye además de este paquete de LaLiga (con algunos partidos), la Copa del Rey, la Premier League, la UEFA Women's Champions League, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la FA Cup, la Carabao Cup o la MLS. También tiene en su haber MotoGP, Moto2, Moto3 y F1, entre otros.

A pesar de que no te ofrece LaLiga completa, esta plataforma es mucho más cara ahora que hace un año: por un lado, en diciembre de 2021 prohibió la opción de compartir cuenta y en enero subió las tarifas.