Wallapop y Vinted aclaran quiénes pagarán impuestos a Hacienda. Buenas noticias para la mayoría de usuarios, aunque hay lío

Hace unas semanas saltaban todas las alarmas para aquellas personas que acostumbran a vender muchos productos de segunda mano a través de aplicaciones especializadas como Vinted o Wallapop. ¿La razón? Hacienda comienza a mirar con lupa las ventas que realices a través de las plataformas con el objetivo de que cobres los correspondientes ingresos sobre las ganancias que tengas.

Para ello, estas plataformas van a estar obligadas a recopilar todos los datos de tus ventas, así como tu información fiscal para informarla a la Agencia Tributaria al final de cada año fiscal. Si bien, aunque haya que cumplir unos requisitos de 2.000 euros en ventas o 30 envíos, las plataformas han querido tranquilizar a todos los que ya tienen miedo de vender a través de estos medios.

Vinted o Wallapop ya aclaran cómo tributarán las ventas

A través de X son varios los mensajes que se han publicado con los emails informativos que han enviado tanto Wallapop como Vinted con más datos sobre la declaración de estas ventas al fisco. En este mensaje las plataformas tratan de detallar que no siempre se va a tener que declarar las ventas que se hagan, salvo algunas excepciones. En líneas generales casi todo el mundo no va a tener que pagar impuestos por sus ventas al no 'ganar dinero', pero todavía queda que Hacienda se pronuncie sobre el procedimiento concreto.

Pero este mensaje han generado muchas dudas acerca de la aplicaicón de esta norma. Es por ello que hemos querido contactar con un asesor fiscal que nos explique detalladamente qué ocurrirá con esta legislación. En concreto hemos contactado con Remo Domingo, director en iAsesoría y experto en asesoría fiscal.

Al mostrarle estos mensajes, lo primero que nos ha respondido es que todavía no se ha aprobado el reglamento que va a regular la tributación de estas ganancias. Es decir, aunque la ley está aprobada y las plataformas han recopilado sus datos Hacienda no ha hecho los deberes y no se han podido presentar. Esto hace que todavía haga falta leer la letra pequeña para saber quién estará obligado a declarar estos impuestos.

Pero algo a tener en cuenta en este caso es precisamente sobre qué se va a tener que tributar. Sin la norma en la mano, Hacienda únicamente va a exigir tributar por la ganancia patrimonial. Para poner un ejemplo, si compré un portátil por 1000 euros y al cabo del tiempo lo vendo en Wallapop por 500 euros, no estaré ganando dinero sino todo lo contrario. Pero en otro caso si yo lo vendo por 1.200 euros, ya si le estaría sacando un beneficio de 200 euros que voy a tener que declarar y pagar IRPF por el.

Pero esto será un problema. Tal y como apunta el asesor consultado "se abre una problemática seria, porque para tributar solo por la ganancia patrimonial, es necesario tener los justificantes de compra de los productos vendidos y normalmente en particulares, esta información no se conserva (facturas de compra fundamentalmente)." El ejemplo que plantea es el siguiente:

En la tesitura que se plantea, es muy posible que alguien que haga un par de operaciones importantes, como puede ser la venta de un mueble por 1.500 euros y 2 electrodomésticos por 600 euros, si no tiene esas facturas de compra, que Hacienda le impute una ganancia por la totalidad del importe ingresado, sin restar el precio de compra.

Esto es algo que categoriza claramente como un 'despropósito' ya que nosotros como consumidores no estamos obligados a almacenar todas las facturas y tickets de manera perpetua. Esto es algo que explica de la siguiente manera:

Hay que esperar al reglamento y a las consultas tributarias que se hagan a posteriori, dado que los particulares no tienen obligación de conservar estas facturas y por defecto, la reventa de bienes usados, está exenta de declaración en IRPF dado que suele generar pérdidas patrimoniales y rara vez ganancia.

Obviamente, vamos a tener que esperar a que Hacienda haga los deberes y apruebe el reglamento que nos diga claramente como se van a tributar estas ventas. El objetivo principal que se tenía era detectar quien está realizando una actividad económica 'en negro', pero está llegando a un punto realmente insostenible en el que no se sabe bien que va a pasar con las ventas menores.

