La web de seguimiento de vuelos Flightradar24 ha caído después de que 708.000 usuarios hayan coincidido siguiendo un mismo avión

Hoy, el avión de la Fuerza Aérea estadounidense que ha despegado del aeropuerto de Kuala Lumpur y ha aterrizado horas después en Taiwán llevando a bordo a Nancy Pelosi —presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU— se ha convertido en el más seguido del mundo cuando aproximadamente 708.000 usuarios han coincidido simultáneamente rastreándolo a través de la web Flightradar24.com, que muestra en tiempo real datos y trayectoria de todos los aviones en vuelo del mundo.

Y sí, también se ha convertido en el vuelo más seguido de la historia de Flightradar24:

With 708,000 people tracking the aircraft upon landing in Taipei, SPAR19 is Flightradar24’s most tracked live flight of all time. https://t.co/RifLnVzeMP pic.twitter.com/m2OBIV9RME