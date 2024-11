WhatsApp acaba de añadir silenciosamente una función utilísima si lo tuyo es enviar textos enormes: así funcionan los borradores

Desde WhatsApp han lanzado una función que seguramente vayas a utilizar si sueles escribir grandes párrafos o te piensas mucho lo que quieres decir antes de darle al botón de enviar. Y es que tras un tiempo en pruebas, la compañía lanza silenciosamente la posibilidad de realizar borradores de nuestros mensajes. De esta manera, no perderemos de vista aquellos mensajes incompletos que nos faltan por enviar.

La característica ya se encuentra disponible tanto para dispositivos móviles iOS como en Android. No solo eso, sino que también podrás disfrutar de ella en la aplicación de WhatsApp para equipos con Windows y macOS.

¿Qué son los borradores de WhatsApp y cómo funcionan?

Al igual que ocurre en otros servicios de mensajería como Telegram, cuando comienzas a escribir un mensaje en el cuadro de texto, pero no le das a enviar y te sales de la conversación, ahora WhatsApp te marcará en borradores el mensaje para que no lo pierdas de vista y puedas continuarlo fácilmente en cualquier otro momento.

Al salirte de la conversación con un mensaje incompleto, aparecerá el indicador de ‘Borrador’ en verde, por lo que sabrás que aún no completaste ese mensaje. El funcionamiento es muy similar a, por ejemplo, cuando escribimos un correo electrónico y lo dejamos a medias sin haberlo enviado, o cuando dejamos en borradores un tuit.

Antaño no existía este indicador, por lo que el usuario debía realizar una comprobación en cada una de las conversaciones para saber si se ha dejado un mensaje incompleto sin enviar. Ahora podrás ver de manera muy clara qué mensajes aún no has enviado, sobre todo teniendo en cuenta que las conversaciones con borradores aparecerán en lo más alto de la lista de conversaciones de WhatsApp.

De esta manera, si sueles escribir grandes mensajes de texto y no quieres perderlos de vista antes de presionar el botón de enviar, esta función te vendrá que ni pintada.

En Genbeta | Los cinco trucos de seguridad para evitar ser víctima de una estafa de suplantación en WhatsApp