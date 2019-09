YouTube pagará 150.000 dólares por escándalos de privacidad según Bloomberg, y el acceso a su web para niños no convence

Hace cerca de dos meses adelantábamos que la FTC estaba finalizando una investigación a YouTube por posibles violaciones de la privacidad de los menores. En este caso, el servicio habría estado recolectando datos de menores de 13 años desde el año 2015, problema que se acabaría saldando con un acuerdo de más 150.000 dólares entre Google y FTC, según leemos en Bloomberg.

Según el medio, desde YouTube ya se ha acordado pagar dicha cifra para resolver las acusaciones que se hacen desde los Estados Unidos, acuerdo que se habría aprobado un mes atrás, cerrando así el caso de los más de 20 grupos que presentaron una queja ante la FTC.

Algo más de 150.000 dólares de sanción contentarían a la FTC

En abril de 2018 nos hacíamos eco de que 23 organizaciones de defensa de los derechos digitales habían denunciado los comportamientos de YouTube ante la FTC. En concreto, se acusaba de recopilar información de menores de 13 años y usarla con fines publicitarios. Actualmente, la política de YouTube obliga a ser mayor de 13 años para usar la plataforma por lo que, según esta política, no cobraría demasiado sentido que se recopile información sobre usuarios que no tienen permitido el acceso a la plataforma.

Algunos senadores estadounidenses califican la sanción como un movimiento insuficiente, argumentando que "se le debe a los niños criticar a las empresas que infringen su privacidad y violan la ley federal."

"Una vez más, esta FTC parece haber liberado a una compañía poderosa con una multa nominal por violar la privacidad de los usuarios en línea. Le debemos a los niños criticar a las empresas que infringen la privacidad de los niños y violan la ley federal". Ed Markey, senador demócrata

Por otro lado, Katharina Kopp, subdirectora del Center for Digital Democracy, también pone en tela de juicio la medida de la FTC, comentando que la cantidad es "lamentablemente baja, considerando la naturaleza atroz de la violación, cuánto se beneficio Google de ella, y dado el tamaño y los ingresos de la compañía". Según leemos en Bloomberg, actualmente unos 750 millones de dólares provienen del contenido dirigido a niños.

Desde Google no se ha emitido una respuesta oficial ante la supuesta cuantía que habrían acordado con FTC, aunque sí que tenemos constancia de los distintos movimientos que están realizando para proteger la privacidad de los niños.

Los movimientos de YouTube para "proteger" a los niños siguen dejando dudas por el camino

YouTube pide "solo para padres" que resolvamos una multiplicación que se enseña en educación primaria.

Hace menos de una semana, te contábamos que YouTube Kids tendría su propia página web, a pesar de los escándalos del contenido. Si no sabes a que nos referimos, cabe recordar que YouTube Kids ha sufrido problemas por mostrar fragmentos que enseñaban a los niños a suicidarse o vídeos que estaban enfocados a asustarlos y traumatizarlos, entre otros.

Actualmente, la página web está completamente operativa, por lo que hemos decidido echarle un vistazo. Lo primero que se nos pide es que resolvamos una multiplicación "solo para padres". Aquí encontramos el primer problema, ya que a finales de segundo de primaria, los niños aprenden las tablas de multiplicar, entre los 7 y los 8 años.

Cualquier niño que sepa multiplicar puede entrar a YouTube Kids. Por un lado, esto impide que YouTube tenga información sobre el mismo más allá de su dispositivo y red, pero por otro lado, impide controlar si entran menores o no al servicio

Tras resolver la operación, se nos ofrece información de privacidad. Lo primero que llama la atención es que no es necesario tener una cuenta de Google para iniciar sesión en YouTube Kids. Por un lado, bien en el sentido de que no necesitamos estar registrados y "en manos de Google" para usar el servicio, pero mal en el sentido de que no hay control alguno sobre la edad de quién entra en la web.

Del mismo modo, YouTube aclara que recoge información del niño en base al uso que hace de la app cuando ve un vídeo. Esto incluye el dispositivo que usa, versión de sistema operativo, IP, etc. Indican asimismo que esta información se usa para fines operativos internos, como prevenir el SPAM y abusos, así como para ofrecer contenido personalizado (publicidad contextual).

Por último, indican que no compartirán información con terceros, aunque con unos cuantos peros. Si Google considera "de buena fe" que una empresa u organización necesita información para cumplir alguna legislación o normativa, investigar posibles fracciones o "detectar y evitar problemas de seguridad", sí que se reservan el derecho a compartir la información con dichos terceros.

Vía | Bloomberg