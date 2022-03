YouTube Vanced cierra debido a la presión de Google: se va una de las mejores alternativas a YouTube para no ver anuncios y más

No es nada nuevo encontrarse con aplicaciones que se salten algunas de las restricciones de la app de YouTube, pero YouTube Vanced era la más destacada. Ahora sus responsables han tenido que parar el proyecto debido a problemas legales.

A través de sus redes sociales confirmaron que su aplicación quedaría descontinuada, lo que significa que eliminarán los links de su página web oficial. La presión de Google ha hecho finalmente mella, haciendo que YouTube Premium tenga el camino algo menos difícil.

Muchos usuarios confiaban en YouTube Vanced. La aplicación era bastante versátil, ya que además de poder saltarse los anuncios de la plataforma, también podía hacer que sonara el vídeo con la pantalla bloqueada, funciones que desde hace un tiempo son exclusivas de YouTube Premium.

Otras funciones interesantes que también se encontraban disponibles en Vanced era la posibilidad de ver la cantidad de 'No me gusta' en los vídeos o añadir un tema oscuro para pantallas AMOLED que ni siquiera la app oficial tiene.

Vanced has been discontinued. In the coming days, the download links on the website will be taken down. We know this is not something you wanted to hear but it's something we need to do. Thank you all for supporting us over the years.