El youtuber más grande del mundo quiere comprar TikTok en Estados Unidos para evitar su veto

TikTok en Estados Unidos está atravesando unos días convulsos por culpa de la decisión judicial que exige que sea propiedad de una empresa de Estados Unidos. Tiene ya una fecha límite que acaba este mismo mes de enero para poder venderse a alguien en este territorio o simplemente dejará de funcionar.

Hay una gran controversia entre si vender o no. TikTok ha manifestado en diferentes ocasiones que no está dispuesta a ceder ante la presión judicial, algo que tampoco está dispuesto a permitir el gobierno de China que no quiere perder el control de TikTok en Estados Unidos. Pero igualmente los compradores no paran de salir a flote.

TikTok no quiere venderse, pero no le paran de salir compradores

Hace unos días hablábamos de los rumores que rodeaban a Elon Musk y su supuesta intención de comprar TikTok para sumarlo a su red de empresas. Hoy hablamos del youtuber más grande del mundo, MrBeast. El conocido influencer ya dejó caer el 14 de enero a través de una publicación en X que iba a comprar TikTok para que no lo banearan.

En respuesta a ese mensaje, afirmó que muchos multimillonarios se habían comunicado con él para poder hacer una oferta a la compañía: " veamos si podemos lograr algo". Esto es algo que ha podido dejar a muchas personas descolocadas, ya que no se sabe si va completamente en serio o simplemente es una broma.

Incluso ha llegado a publicar un vídeo en TikTok donde afirma que ha tenido una reunión con TikTok para poder plantear esta idea de comprarlo.

Lo que está claro es que esto se acaba el 19 de enero, pese a que la empresa matriz detrás de TikTok está buscando una ampliación de los plazos. Además, apunta a que no despedirá a nadie, puesto que su oficina seguirán abiertas en el país, pese a que se prohíba TikTok.

Pero el youtuber no es el único que está interesado en hacer esta compra. Desde Kick, la plataforma de streaming que trata de hacer competencia contra Twitch, han publicado en su cuenta de X una oferta de compra que habrían hecho a TikTok. En esta se censuran datos importantes como el dinero que ofrecen a la matriz por la aplicación.

Aunque como ya vimos, TikTok no quiere vender. Está tratando de pelear para aguantar en el mercado de Estados Unidos pero no ceder su tecnología a una empresa estadounidense. Pero también hay que tener en cuenta que hay mucha gente que no quiere perder el acceso a esta red social que cuenta con millones de usuarios diarios en Estados Unidos.

Lo que ocurrirá es un gran misterio. El 19 de enero podremos conocer si se aplica el veto o se da un nuevo plazo por parte de los tribunales para que se pueda decidir lo que hacer con la aplicación.

Imágenes | antonbe

