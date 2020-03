El youtuber Jaime Altozano desvela cuánto gana con su canal (y cómo se reparten los ingresos entre España y Latinoamérica)

Jaime Altozano es, hoy en día, uno de los youtubers españoles más conocidos. Es cierto que, con 2'1 millones de suscriptores, todavía no juega en la misma liga que, por ejemplo, El Rubius y sus 37 millones de seguidores, pero es que si echamos un vistazo a sus contenidos, está claro que no lo pretende: donde el Rubius ofrece retos virales y algún gameplay, Altozano se descuelga con contenidos de divulgación musical.

Así, un vistazo a su canal desvela joyas como "Por qué Mozart no usaba el Si bemol", "De Mozart a Ariana Grande: acordes que me flipan" o "Lo que nadie sabe del Canon de Pachelbel"; su vídeo más popular, por ejemplo, analizaba los entresijos musicales e históricos del último disco de Rosalía (y fue contestado por la propia cantante).

Pero otro aspecto en el que Altozano es distinto de otros youtubers, españoles o no, son los pocos remilgos que muestra a la hora de comentar cuánto dinero gana con esa faceta suya (también es productor musical). Ayer se sometió a una sesión de preguntas por parte de los usuarios de la comunidad online Menéame.net, y uno de ellos le interrogó sobre dos temas muy concretos:

Altozano contestó a lo primero que no había percibido "ningún aumento significativo del tráfico por el confinamiento", pero que es posible que éste sí exista "pero sea muy bajo (10% o así) y no se aprecie porque hay mucho ruido en las métricas". Sin embargo, lo interesante fue la siguiente respuesta.

Empezó explicando que tiene vídeos con mayoría de audiencia española y otros en las que predomina el público latinoamericano, y que la monetización en esos casos varía, puesto que los anunciantes pagan más por el público español:

"En España yo gano unos 600-800€ por cada 1.000.000 de visitas. En Latinoamérica 100-300€ o así. Como mi audiencia es mixta, eso se traduce en que suelo generar 400€ por cada 1M. Estoy calculando las cifras un poco a ojo, pero más o menos".

Los vídeos que tengo desmonetizados por copyright (Señor de los Anillos, Rosalía, Música 8-D, Star Wars, etc) obviamente no me generan nada.