Borró 17 años de su vida "al formatear el disco equivocado". Dice haber aprendido la lección: otros usuarios no lo tienen claro

'Tenelia' es un usuario de la comunidad /r/Linux de Reddit que hace un par de días contaba cómo, tras levantarse con resaca, comprobó que una de sus máquinas virtuales había terminado de llevar a cabo unas pruebas de referencia y procedió a formatear el SSD para continuar con los siguientes pasos.

"Borré el SSD equivocado".

Los archivos contenían sus recuerdos de su trayectoria como fotógrafo, videógrafo, bailarín de salón profesional, así como de sus viajes a lo largo de la Ruta de la Seda.

"17 años de mi vida hicieron 'puf' porque me desperté con el pie izquierdo".

"PD: verifica siempre los números de disco y los conectores, especialmente si tienes 4 SSD exactamente iguales".

"¡HAZ BACKUPS!"

Rápidamente, los usuarios que han ido respondiendo a su mensaje, le han dejado claro (con mayor o menor contundencia) que no ha sacado las conclusiones adecuadas del mal trago que acababa de pasar. Que la clave no radicaba en que se hubiera "levantado con el pie izquierdo" o en que no hubiera verificado adecuadamente los números del disco, no:

"No te equivoques, perdiste los recuerdos de 17 años de tu vida porque no habías hecho copias de seguridad".

Consejos para prevenir pérdidas de datos

Regla de respaldo 3-2-1: Como sugirieron muchos usuarios, la mejor práctica de respaldo es la llamada regla 3-2-1, que implica tener tres copias de los archivos importantes en al menos dos dispositivos diferentes y una copia fuera del lugar habitual, como una plataforma de almacenamiento en la nube: "3 copias diferentes, 2 formatos distintos, 1 fuera de la ubicación principal". Revisión de respaldos: Tener copias de seguridad no es suficiente... es fundamental revisar periódicamente las copias de seguridad para asegurarse de que se puedan restaurar. La tecnología evoluciona, y la obsolescencia de formatos o dispositivos puede comprometer los datos con el tiempo. Dispositivos etiquetados y rutas únicas: Varios usuarios advirtieron sobre los peligros de manejar múltiples discos sin identificación clara. Un usuario aconsejó "nunca usar etiquetas no determinísticas como /dev/sdXX" [equivalente a C:, D:... en Windows], "ya que pueden cambiar de un arranque a otro". Los discos deben identificarse a través de UUID o nombres asignados por el sistema. Desconectar antes de formatear: Algunos recomendaron desconectar discos no relevantes físicamente antes de proceder con cualquier acción destructiva, como un formateo, para reducir el riesgo de errores.

¿Esperanzas de recuperación?

Quizá no todo esté perdido para 'Tenelia'. Los usuarios recomendaron recurrir, siempre y cuando no hubiera sobreescrito nada desde el incidente, a herramientas como TestDisk y PhotoRec, desarrolladas para recuperar archivos de unidades formateadas o que han perdido sus tablas de particiones.

Otro le sugirió "tomar una imagen del disco con la herramienta 'ddrescue' y luego ejecutar PhotoRec en la imagen", una opción que evitaría alterar los datos directamente en el disco formateado.

Pero no todos se mostraron optimistas: otros recordaron que, pese a sus muchas ventajas en cuanto a rendimiento, que la recuperación de archivos en discos SSD puede ser más complicada. Y es que, A diferencia de los discos duros tradicionales, los SSD ejecutan una función conocida como 'trim', la cual, al borrar archivos, libera sectores de almacenamiento, impidiendo en muchos casos su recuperación.

