Los planes de almacenamiento en la nube de Google One de 10, 20 y 30 TB son ahora un 50 % más baratos

Los planes de almacenamiento en la nube más conocidos de Google son los de 100 y 200 GB. También el de 2 TB. Pero hay tres más altos, de 10, 20 y 30 TB, que los de Mountain View acaban de rebajar un 50 %. Un sustancial ahorro.

Hasta ahora, el plan de 10 TB tenía un coste de 99,99 euros, el de 20 costaba 199,99 y el de 30 alcanzaba los 299,99 euros. Desde este martes, los precios actuales de estos planes de Google One son de 49,99 euros para 10 TB, 99,99 euros para 20 TB y 149,99 euros para 30 TB. Todos ellos precios mensuales.

Una rebaja para los que más guardan

Este movimiento de Google se produce días después de que se anunciase que a partir de junio de 2021 los servicios Google Fotos y Google Docs dejarán de ofrecer almacenamiento gratuito ilimitado. Si hasta el momento Google Fotos. nuestros documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones de Google no cuentan para el plan básico y gratuito de 15 GB de almacenamiento, desde la mencionada fecha sí.

No se incluirán en el cambio los archivos cargados antes de ese mes, a menos que los modifiquemos, pero sí los que vayamos a almacenar a partir de entonces. La decisión ha empujado a los usuarios a plantearse si les compensa pasarse a una de las modalidades de pago de Google One que ofrece planes desde 100 GB de almacenamiento.

El plan de pago básico, así como el de 200 GB y 2 TB no han cambiado de precio, por lo que la rebaja en los planes superiores y menos conocidos puede obedecer a una forma de darlos a conocer. No en vano, aunque dichas cifras de almacenamiento puedan resultar astronómicas para alguno, no hay que olvidar que los planes de Google One se pueden compatir con hasta cinco miembros de la unidad familiar, por lo que en determinados caso puede resultar interesante.