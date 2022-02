El nuevo editor de temas por bloques de WordPress 5.9 es su mayor novedad, pero profundiza en la división de su comunidad de usuarios

A finales de la semana pasada —y con cinco meses de retraso sobre el calendario original— Automattic lanzó al mercado la versión definitiva de WordPress 5.9, la última 'release' del sistema de gestión de contenidos (CMS) más usado de Internet: lo usan el 62% de las webs basadas en alguna clase de CMS (el 37% de todos los sitios webs de la WWW), lo que suman unos 455 millones de 'sites'.

La tardanza a la hora de lanzar esta edición, la última de la serie 5.x, tuvo que ver con la incorporación de una nueva funcionalidad, que representa la mayor novedad de su lanzamiento: la 'edición completa del sitio' (también conocida com 'FSE' o 'full site editing')…

…que permite trasladar a los 'themes' de WordPress la misma filosofía de edición por bloques que ya se implantó en Wordpress 5.0 (2018), con la introducción del editor Gutenberg, para gestionar los contenidos de las páginas y artículos.

Ahora, la función de 'edición completa del sitio' permite a los administradores de una web incorporar o personalizar elementos relativos no al contenido, sino a la estructura de la web (cabecera, cajas de búsqueda, barras laterales, iconos de redes sociales, etc.) sin necesidad de recurrir a plugins externos ni de crear su propio theme (ni siquiera de editar el código PHP/CSS del theme actual).

Aquí podemos ver una pequeña muestra de lo que nos permitirá hacer FSE:

Para ello, eso sí, el theme deberá ser compatible con FSE, aún no hay muchos de este tipo disponibles, pero el nuevo theme por defecto de WordPress, el 'Twenty Twenty-Two', sí lo es, lo que nos permite empezar a probar la nueva función nada más actualizar el sitio. Con un par de clics extra, podremos instalar rápidamente otros themes compatibles gratuitos, como Astra o GeneratePress.

Sin embargo, desde Automattic se preguntan por qué los autores de themes no se están subiendo a este nuevo carro:

Dear theme authors,

Why you are not submitting block themes in WordPress as you submit classic themes on a regular basis?

What are the reasons behind it? Please comment below. #WordPress #block #themes